Sivasspor Futbolcusu Uğur Çiftçi'ye Oğlundan Ufak Bi Eleştiri Geldi: 'Babam Hiç Gol Atamıyor'

Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi'nin. röportajı sonrası çocuklarına mikrofon uzatan beIN Sports spikeri, beklenmedik bir yanıtla karşılaştı. Çiftçi'nin en küçük oğlu, 'Babam hiç gol atmadı, dışarıya atıyor hep. İnşallah atıcak babam.' dedi.
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2 gün önce oynanan Sivasspor-Kayserispor karşılaşması sonrası beIN Sports ekranlarına değerlendirmede bulunan Sivassporlu Uğur Çiftçi'nin oğlu beklenmedik bir eleştiride bulundu.
Mikrofona konuşan Çitçi'nin küçük oğlu, 'Babam hiç gol atmadı, dışarıya atıyor hep. İnşallah atıcak babam.' dedi.
İşte o anlar 🎥
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