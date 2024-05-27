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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray Taraftarları Tarafından Yoğun Bir Şekilde Protesto Edildi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray Taraftarları Tarafından Yoğun Bir Şekilde Protesto Edildi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 00:20

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Rams Park'taki şampiyonluk kutlamalarına katıldı. Büyükekşi, şampiyonluk kutlamalarının gerçekleştirildiği platforma çıktığı esnada Galatasaraylılar tarafından protesto edildi.

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Büyükekşi, daha önce de Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere çeşitli taraftar grupları tarafından protesto edilmişti.

Büyükekşi, daha önce de Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere çeşitli taraftar grupları tarafından protesto edilmişti.

Tartışmalara konu olan TFF Başkanı'nın, Galatasaray taraftarları tarafından da protesto edilmesi dikkat çekti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Tartışmalara konu olan TFF Başkanı'nın, Galatasaray taraftarları tarafından da protesto edilmesi dikkat çekti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

O anların videosu;

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