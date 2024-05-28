Filistinli Küçük Kız, Ülkesinde Yaşananlara İsyan Etti: 'Gece Gündüz Uyuyamıyorum, Benim Tüfekle Ne İşim Var?'

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları hız kazanırken, TRT Haber'in görme engelli Filistinli küçük bir kız çocuğuyla yaptığı röportaj sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bomba seslerinden gece gündüz uyuyamadığını söyleyen küçük kız 'Biz neyi yanlış yaptık, benim tüfekle ne işim var?' dedi. Küçük kızın sözleri yürekleri sızlattı.
Kaynak: TRT Haber
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İsrail'in Refah'ta çadıra sığınan insanlara yönelik saldırısında 45 kişi hayatını kaybederken, savaşın acı boyutu bir kez daha gözler önüne geldi.
Saldırı sonrası Türkiye ve dünyadan İsrail'e büyük tepki gelirken, TRT Haber'in görme engelli Filistinli kız çocuğuyla yaptığı röportaj sosyal medyada gündem oldu. Bomba sesleri nedeniyle gece gündüz uyuyamadığını söyleyen küçük kız, 'Biz neyi yanlış yaptık, benim tüfekle ne işim var?' dedi.
Küçük kızın sözleri izleyenlerin yüreğini sızlattı, işte o anlar; 🎥
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