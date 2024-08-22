Evinde Düştükten Sonra Yoğun Bakıma Alınarak Entübe Edilen Reha Muhtar Uyandırıldı
Evinde Düştükten Sonra Yoğun Bakıma Alınarak Entübe Edilen Reha Muhtar Uyandırıldı
Evinde düştükten sonra hastaneye kaldırılan ünlü spiker Reha Muhtar’dan sevindirici haber geldi. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; hastanede tedavi altında olan Reha Muhtar'ın bu sabah uyandırıldığı ve durumunun stabil olduğu öğrenildi.
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Ünlü haber spikeri Reha Muhtar, evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldı.
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Muhtar, akciğerlerinde sorun olduğu ve düşme nedeniyle beyninde travma olduğu duyurulmuştu.
Reha Muhtar’ın durumu ciddiyetini korurken sevindiren bir haber geldi.
Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; Muhtar’ın tedavisinin devam ettiği Maslak Acıbadem Hastanesi’nden edinilen bilgilere göre bir süredir uyutulan Reha Muhtar bu sabah uyandırıldı.
Muhtar’ın durumunun stabil olduğu öğrenildi.
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Doktorların Muhtar’ın odasından gülerek çıktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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