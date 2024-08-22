Evinde Düştükten Sonra Yoğun Bakıma Alınarak Entübe Edilen Reha Muhtar Uyandırıldı

Evinde düştükten sonra hastaneye kaldırılan ünlü spiker Reha Muhtar’dan sevindirici haber geldi. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; hastanede tedavi altında olan Reha Muhtar'ın bu sabah uyandırıldığı ve durumunun stabil olduğu öğrenildi.