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Evinde Düştükten Sonra Yoğun Bakıma Alınarak Entübe Edilen Reha Muhtar Uyandırıldı

Evinde Düştükten Sonra Yoğun Bakıma Alınarak Entübe Edilen Reha Muhtar Uyandırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.08.2024 - 17:05

Evinde düştükten sonra hastaneye kaldırılan ünlü spiker Reha Muhtar’dan sevindirici haber geldi. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; hastanede tedavi altında olan Reha Muhtar'ın bu sabah uyandırıldığı ve durumunun stabil olduğu öğrenildi. 

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Ünlü haber spikeri Reha Muhtar, evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldı.

Ünlü haber spikeri Reha Muhtar, evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan talihsiz olay sonrasında bazı magazinsel olaylar da yaşandı. Detayları bu içerikten takip edebilirsiniz 👇

Muhtar, akciğerlerinde sorun olduğu ve düşme nedeniyle beyninde travma olduğu duyurulmuştu.

Muhtar, akciğerlerinde sorun olduğu ve düşme nedeniyle beyninde travma olduğu duyurulmuştu.

Reha Muhtar’ın durumu ciddiyetini korurken sevindiren bir haber geldi.

Reha Muhtar’ın durumu ciddiyetini korurken sevindiren bir haber geldi.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; Muhtar’ın tedavisinin devam ettiği Maslak Acıbadem Hastanesi’nden edinilen bilgilere göre bir süredir uyutulan Reha Muhtar bu sabah uyandırıldı.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; Muhtar’ın tedavisinin devam ettiği Maslak Acıbadem Hastanesi’nden edinilen bilgilere göre bir süredir uyutulan Reha Muhtar bu sabah uyandırıldı.

Muhtar’ın durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Muhtar’ın durumunun stabil olduğu öğrenildi.
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Doktorların Muhtar’ın odasından gülerek çıktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Doktorların Muhtar’ın odasından gülerek çıktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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