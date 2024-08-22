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Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı Günümüz Şartlarını Değerlendirdi: "Bu Ülkenin Tek Sorunu Garibanlık"

Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı Günümüz Şartlarını Değerlendirdi: "Bu Ülkenin Tek Sorunu Garibanlık"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 21:30

YouTube gibi birçok platformda paylaştığı videolarla ve yaptığı yayınlarla adından sıkça söz ettiren Hasan Arda Kaşıkçı bu sefer de günümüz şartlarını değerlendirdi. 'Bu ülkenin tek sorunu var, o da garibanlık' diyerek sözlerine başlayan Kaşıkçı, açtı ağzını yumdu gözünü!

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İçerik üretici Hasan Arda Kaşıkçı, yayınlarında söylediği bazı cümlelerle sık sık adından söz ettiriyor.

İçerik üretici Hasan Arda Kaşıkçı, yayınlarında söylediği bazı cümlelerle sık sık adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz aylarda YouTube'da yaptığı bir yayında maç esnasında başına gelenleri anlatan Kaşıkçı, medyanın odak noktası olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda YouTube'da yaptığı bir yayında maç esnasında başına gelenleri anlatan Kaşıkçı, medyanın odak noktası olmuştu.

Anlatmıştık:

Kaşıkçı, bu sefer de "Bizler Cumhuriyet tarihinde, bir üst jenerasyondan daha fakir olan tek jenerasyonuz" diyerek dikkat çekti.

Kaşıkçı, bu sefer de "Bizler Cumhuriyet tarihinde, bir üst jenerasyondan daha fakir olan tek jenerasyonuz" diyerek dikkat çekti.

"Buna tepki göstermemeniz için, bak bu düşman diyorlar. Bu ülkenin tek bir sorunu var, garibanlık. Bak cambaza oynatan tiplerin gazına gelmeyin" diyerek sözlerine devam eden Kaşıkçı'ya birçok kişi hak verdi.

"Buna tepki göstermemeniz için, bak bu düşman diyorlar. Bu ülkenin tek bir sorunu var, garibanlık. Bak cambaza oynatan tiplerin gazına gelmeyin" diyerek sözlerine devam eden Kaşıkçı'ya birçok kişi hak verdi.

Yorumlara geçmeden önce isterseniz o anları hep beraber izleyelim...

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Vural Özlem

Bu yönetimle sonraki jenerasyonlar daha da kötü olacak. Düzelmemiz en az 50 sene alır artık.

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