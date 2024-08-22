Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı Günümüz Şartlarını Değerlendirdi: "Bu Ülkenin Tek Sorunu Garibanlık"

YouTube gibi birçok platformda paylaştığı videolarla ve yaptığı yayınlarla adından sıkça söz ettiren Hasan Arda Kaşıkçı bu sefer de günümüz şartlarını değerlendirdi. 'Bu ülkenin tek sorunu var, o da garibanlık' diyerek sözlerine başlayan Kaşıkçı, açtı ağzını yumdu gözünü!