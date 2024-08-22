Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı Günümüz Şartlarını Değerlendirdi: "Bu Ülkenin Tek Sorunu Garibanlık"
Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı Günümüz Şartlarını Değerlendirdi: "Bu Ülkenin Tek Sorunu Garibanlık"
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İçerik üretici Hasan Arda Kaşıkçı, yayınlarında söylediği bazı cümlelerle sık sık adından söz ettiriyor.
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Geçtiğimiz aylarda YouTube'da yaptığı bir yayında maç esnasında başına gelenleri anlatan Kaşıkçı, medyanın odak noktası olmuştu.
Kaşıkçı, bu sefer de "Bizler Cumhuriyet tarihinde, bir üst jenerasyondan daha fakir olan tek jenerasyonuz" diyerek dikkat çekti.
"Buna tepki göstermemeniz için, bak bu düşman diyorlar. Bu ülkenin tek bir sorunu var, garibanlık. Bak cambaza oynatan tiplerin gazına gelmeyin" diyerek sözlerine devam eden Kaşıkçı'ya birçok kişi hak verdi.
Yorumlara geçmeden önce isterseniz o anları hep beraber izleyelim...
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Şimdi de kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇
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