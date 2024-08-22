Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
Uçuş Görevlisi, Yolcuların Güvenliği İçin Asla Yapılmaması Gereken İki Önemli Şeyi Açıkladı

Uçuş Görevlisi, Yolcuların Güvenliği İçin Asla Yapılmaması Gereken İki Önemli Şeyi Açıkladı

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 16:17

Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte uçuş görevlilerinin uyarılarını sık sık dinliyoruz. Bu sefer de bir uçuş görevlisi, yolcuların asla yapmaması gereken iki şeyi açıkladı. Bu uyarıların başında siyah çorap ve topuklu ayakkabı giymemek geliyor. Peki sebebi ne?

Buyurun beraber bakalım...👇

Uzun süren uçak yolcuklarında rahatlığımızı ön planda tutuyoruz. Bu nedenle uçuş görevlilerinin tavsiyeleri ve uyarıları büyük önem taşıyor.

Uzun süren uçak yolcuklarında rahatlığımızı ön planda tutuyoruz. Bu nedenle uçuş görevlilerinin tavsiyeleri ve uyarıları büyük önem taşıyor.

Örneğin geçtiğimiz günlerde bir uçuş görevlisi, yolcuların sık kullandığı bir bilet hilesi konusunda uyararak hepimizi aydınlatmıştı.

Örneğin geçtiğimiz günlerde bir uçuş görevlisi, yolcuların sık kullandığı bir bilet hilesi konusunda uyararak hepimizi aydınlatmıştı.

Anlatmıştık:

Şimdi de başka bir uçuş görevlisi, yolcuları iki konuda uyardı. Bu uyarılar daha önce duymadığımız türden desek abartmayız.

Şimdi de başka bir uçuş görevlisi, yolcuları iki konuda uyardı. Bu uyarılar daha önce duymadığımız türden desek abartmayız.

Uyarılardan ilki uçakta yüksek topuklu giymemek. Peki neden?

Uyarılardan ilki uçakta yüksek topuklu giymemek. Peki neden?

Eğer bir durum olur da uçaktan hızlıca çıkmanız gerekirse, bu tarz ayakkabılar hızlı hareket etmeyi engelleyebilir ve tahliye sırasında gecikmelere neden olabilir. Uçuş görevlisi Amy Caris, 'Müşterilerin giydiği ayakkabılara her zaman dikkat ederim, böylece onların hızlı ve rahat koşup koşamayacaklarını anlayabilirim.' diyor.

Diğer uyarı ise siyah çorap giymemek!

Diğer uyarı ise siyah çorap giymemek!

Son zamanlarda, uçakta siyah çorap giymemenin daha iyi olduğu bildirildi. CNN Travel'a verdiği bir röportajda Kris Major, 'Özellikle gece uçuşlarında, eğer ayaklarınızı koridora uzatıp koyu renk çoraplar giyerseniz sizi fark etmeyiz, üzerinize takılırız ve bu bizim için biraz sıkıntı yaratır.' diye açıklıyor.

İlginizi çekebilir:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın