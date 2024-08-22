Uçuş Görevlisi, Yolcuların Güvenliği İçin Asla Yapılmaması Gereken İki Önemli Şeyi Açıkladı

Eğer bir durum olur da uçaktan hızlıca çıkmanız gerekirse, bu tarz ayakkabılar hızlı hareket etmeyi engelleyebilir ve tahliye sırasında gecikmelere neden olabilir. Uçuş görevlisi Amy Caris, 'Müşterilerin giydiği ayakkabılara her zaman dikkat ederim, böylece onların hızlı ve rahat koşup koşamayacaklarını anlayabilirim.' diyor.