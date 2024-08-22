Uçuş Görevlisi, Yolcuların Güvenliği İçin Asla Yapılmaması Gereken İki Önemli Şeyi Açıkladı
Uçuş Görevlisi, Yolcuların Güvenliği İçin Asla Yapılmaması Gereken İki Önemli Şeyi Açıkladı
Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte uçuş görevlilerinin uyarılarını sık sık dinliyoruz. Bu sefer de bir uçuş görevlisi, yolcuların asla yapmaması gereken iki şeyi açıkladı. Bu uyarıların başında siyah çorap ve topuklu ayakkabı giymemek geliyor. Peki sebebi ne?
Buyurun beraber bakalım...👇
Uzun süren uçak yolcuklarında rahatlığımızı ön planda tutuyoruz. Bu nedenle uçuş görevlilerinin tavsiyeleri ve uyarıları büyük önem taşıyor.
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