Annesiyle Alışverişe Çıkmanın Hayata Küstürdüğünü Söyleyen Kullanıcının Feryadı
Annesiyle Alışverişe Çıkmanın Hayata Küstürdüğünü Söyleyen Kullanıcının Feryadı
Bazılarımız için aileyle alışverişe çıkmanın bazı zorlukları var. Bir kullanıcı ise annesiyle alışverişe çıkmanın zorluklarından bahsetti. Hatta öfkelendiğini ve hayata küstüğünü de söyleyen kadın adeta isyan etti.
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Peki diğer kullanıcılar ne diyor bu durum hakkında? Gerçekten anneyle alışverişe çıkmak hayata küsme sebebi mi?
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Sanırım bir ben yaşamıyorum sorun alışverişte çıkar çatır çatır yaparız sonrasında birde yemek yeriz mis
La bu anneler ne yapmış size. 51. Cropunuzu alırken ne dememizi bekliyorsunuz? (Kasada bırakma işini ben de yapıyorum, yapmayayım bi daha 😃)
Kaç yaşlarındalar bilmiyorum, ancak küçük olduklarını düşünüyorum. 35 yaşında bir ablanız olarak "Annenizle alışverişe çıkmaktan asla bıkmayın" diyorum. Evet... Devamını Gör