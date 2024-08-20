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Annesiyle Alışverişe Çıkmanın Hayata Küstürdüğünü Söyleyen Kullanıcının Feryadı

Annesiyle Alışverişe Çıkmanın Hayata Küstürdüğünü Söyleyen Kullanıcının Feryadı

anne
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 23:05

Bazılarımız için aileyle alışverişe çıkmanın bazı zorlukları var. Bir kullanıcı ise annesiyle alışverişe çıkmanın zorluklarından bahsetti. Hatta öfkelendiğini ve hayata küstüğünü de söyleyen kadın adeta isyan etti.

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Bir kullanıcı, anneyle alışveriş yapmanın kötü yanlarından bu şekilde bahsetti.

Peki diğer kullanıcılar ne diyor bu durum hakkında? Gerçekten anneyle alışverişe çıkmak hayata küsme sebebi mi?

Peki diğer kullanıcılar ne diyor bu durum hakkında? Gerçekten anneyle alışverişe çıkmak hayata küsme sebebi mi?
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Azelia Hill

Sanırım bir ben yaşamıyorum sorun alışverişte çıkar çatır çatır yaparız sonrasında birde yemek yeriz mis

Aykız

La bu anneler ne yapmış size. 51. Cropunuzu alırken ne dememizi bekliyorsunuz? (Kasada bırakma işini ben de yapıyorum, yapmayayım bi daha 😃)

HAZEL LiFE

Kaç yaşlarındalar bilmiyorum, ancak küçük olduklarını düşünüyorum. 35 yaşında bir ablanız olarak "Annenizle alışverişe çıkmaktan asla bıkmayın" diyorum. Evet... Devamını Gör