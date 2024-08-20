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Dünya Hassas Kalpler İçin Cehennem: Kalp Kırıklığından Kaçmak İçin Yalnızlığı Seçen Burçlar

Dünya Hassas Kalpler İçin Cehennem: Kalp Kırıklığından Kaçmak İçin Yalnızlığı Seçen Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 21:48

Zaman zaman kalbimizin kırılmaması için kendimizi içgüdüsel olarak korumak isteriz. Peki kalbi kırılmasın diye yalnızlığı seçen burçlar hangileri? Listenin ilk sırasında Akrepler yer alıyor!

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/a...
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Akrep burcu, kalbiyle sevdiği zaman her şeyi dorukta yaşar!

Akrep burcu, kalbiyle sevdiği zaman her şeyi dorukta yaşar!

Akreplerin bu yoğun duygularının yanında ihanete uğrama korkusu da var. Bu nedenle yalnız kalmamaktansa kalbinin kırılmamasını tercih eder. Bu nedenle Akreplerin genellikle gizemli ve içine kapanık olduğunu görebilirsiniz. Duygularını perdeler, maskesini takar ve hayatı akışına bırakır. Partneri olduğu zaman da kalbinin kırılacağını hissettiği an kendini geri çeker.

Oğlaklar, pratik zekaya sahiptir. Disiplinli olmaları da birçok şeye dikkatli yaklaşmaları anlamına geliyor.

Oğlaklar, pratik zekaya sahiptir. Disiplinli olmaları da birçok şeye dikkatli yaklaşmaları anlamına geliyor.

Oğlaklar ilişkilerini ciddiye alır. Eğer kalbinin kırılacağını hissederse kabuğuna çekilir, kişisel gelişimine ve dış görünüşüne vakit ayırı. Genellikle Oğlaklar yalnızlığı ve inzivaya çekilmeyi kendilerini keşfetmek için bir araç olarak da görür. Bu şekilde hem daha iyi bir yol kateder hem de kendilerini kırılmaktan korurlar.

Başaklar, analitik düşünmeye ve detaylara takılmaya eğilimlidir. Her şeyi ince eler sık dokur.

Başaklar, analitik düşünmeye ve detaylara takılmaya eğilimlidir. Her şeyi ince eler sık dokur.

Başakların güvenlerini inşa edebilmek zordur. İlişki kavramı onlar için sadakat ve dürüstlükten geçer. Eğer bu iki olguyu göremezlerse yalnızlığı tercih edip kabuklarına çekilirler. Başaklar, kendi kendilerine yeteceklerini düşündükleri için, bu tarz durumlarda yalnız kalmayı pek de kafalarına takmazlar.

Ve son olarak Kovalar!

Ve son olarak Kovalar!

Kovalar genellikle özgür ruhlarıyla bilinir. Bu nedenle kendi kişisel alanlarını birçok şeyin önüne koyar. İlişkide de aynı durum geçerli. Zaten kişisel alanına düşkün olan Kovalar, kalbinin kırıldığını hissettiğinde de kendi kişisel alanına döner ve kabuğuna çekilir.

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