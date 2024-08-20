Dünya Hassas Kalpler İçin Cehennem: Kalp Kırıklığından Kaçmak İçin Yalnızlığı Seçen Burçlar

Akreplerin bu yoğun duygularının yanında ihanete uğrama korkusu da var. Bu nedenle yalnız kalmamaktansa kalbinin kırılmamasını tercih eder. Bu nedenle Akreplerin genellikle gizemli ve içine kapanık olduğunu görebilirsiniz. Duygularını perdeler, maskesini takar ve hayatı akışına bırakır. Partneri olduğu zaman da kalbinin kırılacağını hissettiği an kendini geri çeker.