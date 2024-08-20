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Erkek Arkadaşının Aylardır Kendisini Oyaladığını Söyleyen Kadının İç Burkan Aşk Hikayesi

Erkek Arkadaşının Aylardır Kendisini Oyaladığını Söyleyen Kadının İç Burkan Aşk Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 20:41

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, aylardır erkek arkadaşının kendisini oyaladığını dile getirdi. Bu süreçte kafasının epey bi' karışık olduğunu söyleyen kadına ise yorumlar gecikmedi.

O iç burkan aşk hikayesine gelin beraber bakalım...👇

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Bir kullanıcı, 'rüya gibi' dediği ilişkisini en ince ayrıntısına kadar anlattı.

Bir kullanıcı, 'rüya gibi' dediği ilişkisini en ince ayrıntısına kadar anlattı.
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Farklı dünyaların insanı olsalar da bir şekilde uyum sağladıklarını dile getiren kadın, ilişkinin sonlarına doğru büyük bir hüsrana uğradığını söylüyor.

Farklı dünyaların insanı olsalar da bir şekilde uyum sağladıklarını dile getiren kadın, ilişkinin sonlarına doğru büyük bir hüsrana uğradığını söylüyor.
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Konu bir süre sonra 'ciddileşince' erkek arkadaşının kendisinden uzaklaştığını da söylemeden edemiyor.

Konu bir süre sonra 'ciddileşince' erkek arkadaşının kendisinden uzaklaştığını da söylemeden edemiyor.
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E bu durum akabinde kavgayla bitiyor. Sonrasında çift tekrardan barışıyor ama...

E bu durum akabinde kavgayla bitiyor. Sonrasında çift tekrardan barışıyor ama...
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Sosyal medyada sevgilisinin kendisini paylaşmadığını da iddia ediyor. Kim olsa ufaktan bir şüphelenir, evet!

Sosyal medyada sevgilisinin kendisini paylaşmadığını da iddia ediyor. Kim olsa ufaktan bir şüphelenir, evet!
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İlişki dinamiği tam oturmamış gibi görünse de kullanıcı, erkek arkadaşına çok bağlı olduğunu söylüyor.

İlişki dinamiği tam oturmamış gibi görünse de kullanıcı, erkek arkadaşına çok bağlı olduğunu söylüyor.
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Hatta çoluk çocuğa karışma evresi bile konuşulmuş fakat işler sarpa sarmış olacak ki...

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'Ne yapmalıyım?' diye soruyor kendisi. Birçok kullanıcı ise birbirinden farklı yorumlar yaptı, önerilerde bulundu.

'Ne yapmalıyım?' diye soruyor kendisi. Birçok kullanıcı ise birbirinden farklı yorumlar yaptı, önerilerde bulundu.
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Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
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