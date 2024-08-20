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Balıkesir'de 10 Milyon TL'ye Satılan Arsanın İlanı Dikkat Çekti: 'Savaşa Hazırlanın'

Balıkesir'de 10 Milyon TL'ye Satılan Arsanın İlanı Dikkat Çekti: 'Savaşa Hazırlanın'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 23:36

Balıkesir'de 10 milyon TL'ye satılan arsanın ilanındaki detaylar dikkat çekti. 'Savaş zamanında arsa satın alın' ibarelerinin yanında arsanın 'savaş koşulları'na uygun olduğu belirtildi.

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Bir ilan sitesindeki arazi ilanı gündem oldu. İlanda, 'Savaş yaklaşıyor.', 'Yaşamınızı garantiye alın' gibi ibareler yer aldı.

Bir ilan sitesindeki arazi ilanı gündem oldu. İlanda, 'Savaş yaklaşıyor.', 'Yaşamınızı garantiye alın' gibi ibareler yer aldı.

Birçok kullanıcı da bu ilana birbirinden farklı yorumlar yaptı. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇

Birçok kullanıcı da bu ilana birbirinden farklı yorumlar yaptı. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇
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