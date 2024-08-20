Balıkesir'de 10 Milyon TL'ye Satılan Arsanın İlanı Dikkat Çekti: 'Savaşa Hazırlanın'
Balıkesir'de 10 Milyon TL'ye Satılan Arsanın İlanı Dikkat Çekti: 'Savaşa Hazırlanın'
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Bir ilan sitesindeki arazi ilanı gündem oldu. İlanda, 'Savaş yaklaşıyor.', 'Yaşamınızı garantiye alın' gibi ibareler yer aldı.
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Birçok kullanıcı da bu ilana birbirinden farklı yorumlar yaptı. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇
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