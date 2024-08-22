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Tıkladığınız Anda Hayatınızı Kökten Değiştirecek Birbirinden İlginç İnternet Siteleri

etiket Tıkladığınız Anda Hayatınızı Kökten Değiştirecek Birbirinden İlginç İnternet Siteleri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 18:53

İnternet büyük bir derya deniz! Birbirinden ilginç siteler, hem eğlendirdiği kadar hem de bize zaman kazandırıyor. Peki hem eğlenceli hem de hayatımızı kolaylaştıran siteler hangileri?

Buyurun beraber bakalım...👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/daves4/now-t...
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1. "How Many People Are In Space Right Now?"

1. "How Many People Are In Space Right Now?"

Şu anda uzayda kaç kişi var diye merak ediyorsanız sizleri şöyle alalım.

2. The True Size

2. The True Size

Bir ülke adı girin ve bu site size diğer ülkelerle karşılaştırma yaparak size ne kadar büyük olduğunu söylesin. Evet, birçok kişinin ilgisini çekebilir!

3. Tiii.me

3. Tiii.me

Vakit yönetiminiz zayıfsa ve bir diziye başlamak istiyorsanız siteye girip başlamak istediğiniz dizinin adını yazın. Size ne zaman bitireceğiniz söyleyecek!

4. Do Nothing For 2 Minutes

4. Do Nothing For 2 Minutes

Hiçbir şey yapmayıp yalnızca dalgaların sesini dinleyerek 2 dakika geçirmek mi istiyorsunuz? E hadi o zaman sileri şöyle alalım.

5. Flight Radar

5. Flight Radar

Şu anda uçmakta olan tüm uçakları izleyebilirsiniz.

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6. Is It Dark Outside?

6. Is It Dark Outside?

Pencereden çıkıp dışarının karanlık olup olmadığını kontrol etmeye üşenenler için harika bir site!. Dışarısı karanlık mı?

7. Rastgele İsim Üreticisi

7. Rastgele İsim Üreticisi

Herhangi bir dilde, aradığınız ismi bu sitede bulabilirsiniz.

8. Drench

8. Drench

Şu an oynadığınız oyunlardan sıkıldınız mı? Kutuların renklerini değiştirerek oyunun nasıl oynandığını öğrenebilirsiniz.

9. Chordify

9. Chordify

Herhangi bir YouTube videosunu yapıştırarak sitede anında çalabileceğiniz şarkı akorlarını görebilirsiniz.

10. Have I Been Pwned?

10. Have I Been Pwned?

E-mail adresinizi giriyorsunuz ve bilgilerinizin ele geçirilip geçirilmediğini size söylüyor.

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11. Hacker Typer

11. Hacker Typer

Yazdığınız her şeyin aksiyon filminden çıkmış gibi görünmesini sağlamak için sizleri buraya alalım.

12. Find The Invisible Cow

12. Find The Invisible Cow

Altıncı hislerinize ne kadar güveniyorsunuz? Görünmez ineği bulmak istiyorsanız sizleri şöyle alalım.

13. GeoGuessr

13. GeoGuessr

Yer yön bilginize güveniyorsanız bu site sizi rastgele bir yere atıyor ve nerede olduğunu soruyor!

14. Radio Garden

14. Radio Garden

Dünyayı döndürerek herhangi bir yerin radyo istasyonunu dinleyebilirsiniz. İsterseniz dinlemeye Kayseri'yle başlayalım.

15. Down For Everyone Or Just Me?

15. Down For Everyone Or Just Me?

Çöktüğünü düşündüğünüz siteyle yalnızca siz mi problem yaşıyorsunuz yoksa tüm dünya mı? Cevabı bu sitede.

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16. Okuması Ne Kadar Sürer?

16. Okuması Ne Kadar Sürer?

Herhangi bir kitabın ismini giriyorsunuz ve sayfaları süreye çeviriyor. Bu site size epey bi' zaman kazandıracak!

17. Muscle Wiki

17. Muscle Wiki

Vücuttaki kaslara tıklayınca size bir sürü egzersiz öneriyor. Son derece başarılı bir site.

18. Music Map

18. Music Map

Bir sanatçının ismini girin, site size benzerlerini önersin. Harika teknoloji!

19. PrivNote

19. PrivNote

Okunduğu an kendi kendini yok eden mesajlar gönderin. Merak mı ettiniz? Şöyle alalım sizi.

20. Sleepyti.me

20. Sleepyti.me

Uykunuzu iyice alıp dinlenmiş hissetmek için tam olarak hangi saatte uyumanız gerektiğini gösteren site için buyurun.

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21. Noel'de miyiz?

21. Noel'de miyiz?

'Noel'de miyiz?' sorusunun cevabını bu sitede öğrenin.😂 Çok basit, evet ya da hayır.

22. Noisli

22. Noisli

Bir işle uğraşırken odaklanmanızı sağlayan birbirinden ilginç sesler üretiyor.

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