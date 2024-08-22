Tıkladığınız Anda Hayatınızı Kökten Değiştirecek Birbirinden İlginç İnternet Siteleri
Tıkladığınız Anda Hayatınızı Kökten Değiştirecek Birbirinden İlginç İnternet Siteleri
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/daves4/now-t...
İnternet büyük bir derya deniz! Birbirinden ilginç siteler, hem eğlendirdiği kadar hem de bize zaman kazandırıyor. Peki hem eğlenceli hem de hayatımızı kolaylaştıran siteler hangileri?
Buyurun beraber bakalım...👇
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1. "How Many People Are In Space Right Now?"
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2. The True Size
3. Tiii.me
4. Do Nothing For 2 Minutes
5. Flight Radar
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6. Is It Dark Outside?
7. Rastgele İsim Üreticisi
8. Drench
9. Chordify
10. Have I Been Pwned?
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11. Hacker Typer
12. Find The Invisible Cow
13. GeoGuessr
14. Radio Garden
15. Down For Everyone Or Just Me?
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16. Okuması Ne Kadar Sürer?
17. Muscle Wiki
18. Music Map
19. PrivNote
20. Sleepyti.me
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21. Noel'de miyiz?
22. Noisli
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