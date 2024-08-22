Başka Hiçbir Yerde Söyleyemedikleri Karanlık Sırlarını İtiraf Ederek Ağızları Açık Bırakan Kişiler
Başka Hiçbir Yerde Söyleyemedikleri Karanlık Sırlarını İtiraf Ederek Ağızları Açık Bırakan Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/confessions/
Birçoğumuzun hayatında ufak tefek sırlar vardır. Karanlık sırlara sahip olan kişiler ise bu sırları zaman zaman söylemeye çekinir ve içine atar. İsterseniz karanlık sırlarını anlatarak dumur eden kişilere gelin hep beraber bakalım...
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1. "Erkek arkadaşımla üçüncü senemizi devireceğiz ama bana karşı çok takıntılı. Su içtiğim bardağı bile zaman zaman saklıyor, mesajlarımızın ekran görüntülerini arşivliyor."
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2. "Küçükken ilgi çekmek adına herkese renk körü olduğumu söyledim. Şimdi ise bu yalanın içine sıkışıp kaldım. Ailem bile hala doğruyu bilmiyor."
3. "Arkadaşım gözümün önünde kilo alıyor ve durum benim içten içe hoşuma gidiyor."
4. "6 senedir evliyim ama içten içe eski sevgilimi özlüyorum."
5. "Kocama karşı bağ hissedemediğim için zaman zaman aldatıyorum."
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6. "28 yaşındayım ve halka açık tuvaletleri kullanamıyorum."
7. "Reddedildiğim halde hoşlandığım kızla arkadaşlığıma devam ediyorum. Belki bir gün olursak diye..."
8. "Eşimle her ne kadar düzenli bir cinsel hayatımız olsa da yetişkin içerikli filmler izliyorum."
9. "Zaman zaman ailemden utanıyorum. Farklı dünyaların insanı olduğumuzu düşünüyorum."
10. "Doğurduğumdan bu yana çocuğuma bağ hissedemiyorum. Her ne kadar denesem de..."
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11. "Bir ilişkiye başladığımda, genellikle karşımdaki kişinin ailesiyle tanıştığımda her şeyi bitiriyorum. Onların onayıyla ilgili yaşadığım baskı beni ürkütüyor ve kaçmama neden oluyor."
12. "Çok sevdiğim bir arkadaşımın yıllar önce başıma gelen kötü bir olayı anlattığı için arkadaş çevresinden dışlanmasını sağladım. Herkese onun yalan söylediğini söyledim, kimse de gerçeği bilmedi."
13. "İnsanlara, çocuk sahibi olmak istemediğimi söylüyorum ama gerçek şu ki, çocukları çok seviyorum. Sadece onların benim hayatımdaki tek şey olmalarından korkuyorum."
14. "İşimdeki terfi için bir meslektaşımı kötülemek zorunda kaldım. Ona haksız yere suçlamalar yönelttim ve üstlerime yalan söyledim. Sonunda terfi aldım, ama vicdanım hala rahat değil."
15. "Ailemle ya da arkadaşlarımla hiçbir zaman paylaşmadım ama gizli bir kumar borcum var. Borçlarımı kapatmak için gizlice ikinci bir işte çalışıyorum."
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