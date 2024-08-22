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Hakaret Etmeden Erkekleri Sinirlendirmek İsteyen Kullanıcılardan Gelen Birbirinden İlginç Cümleler

Hakaret Etmeden Erkekleri Sinirlendirmek İsteyen Kullanıcılardan Gelen Birbirinden İlginç Cümleler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 21:52

Bir kullanıcı erkeklere hakaret etmeden onları nasıl sinirlendirebileceğimizi sordu. Bu soruya gelen birbirinden ilginç cümleler ve ifadeler ise görenleri hayret ettirdi.

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Bir kullanıcı, erkeğe hakaret gibi olacak cümleleri sordu. Birçok kullanıcı ise hiç acımadan aklına ilk geleni söyledi.

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım...👇

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