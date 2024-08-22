Hakaret Etmeden Erkekleri Sinirlendirmek İsteyen Kullanıcılardan Gelen Birbirinden İlginç Cümleler
Hakaret Etmeden Erkekleri Sinirlendirmek İsteyen Kullanıcılardan Gelen Birbirinden İlginç Cümleler
Bir kullanıcı erkeklere hakaret etmeden onları nasıl sinirlendirebileceğimizi sordu. Bu soruya gelen birbirinden ilginç cümleler ve ifadeler ise görenleri hayret ettirdi.
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