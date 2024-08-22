Kurban Olurum Ankara'm: Dağıyla Taşıyla Ankara'nın Her Zerresini Öven Kullanıcılar
Kurban Olurum Ankara'm: Dağıyla Taşıyla Ankara'nın Her Zerresini Öven Kullanıcılar
Dağıyla taşıyla her zerresiyle kendisine hayran bırakan Ankara bir kesim tarafından seviliyor bir kesim tarafından da yeriliyor. Peki 'Kurban olurum Ankara'm' diyenler kimler?
Buyurun beraber bakalım...👇
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Ankara denilince akan sular durur. Ruhu kesen o ayazı, plazaların merkezi oluşu ve buram buram metropol kokan atmosferiyle "Kurban olurum Ankara'm" dedirtiyor.
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Fakat bu işin şakası tabii, Ankara'da sadece dağ ve taş yok! Öğrencisiyle, memuruyla, beyaz yakalısıyla 7'den 70'e herkesin sevdiği Ankara, aslında tartışma konularından bir tanesi. Bir kesim Ankara'ya bayılırken bir kesim de dudak büzüyor.
Ankara'yı iliklerine kadar hissetmiş kişilerin övgülerine gelin bi' beraber bakalım...👇
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