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Megakent İstanbul'un Bitiş Noktasında Ne Olduğunu Merak Ediyor musunuz?

Megakent İstanbul'un Bitiş Noktasında Ne Olduğunu Merak Ediyor musunuz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.08.2024 - 09:44

Her şehrin doğduğu bir nokta var. Yıllar içerisinde genişleyen şehirler, zamanında muhtemelen küçük birkaç mahalleydi. Günümüzde ise durmadan genişlemeye devam ediyorlar. Hele ki megakent İstanbul.

Peki hiç merak etmiş miydiniz, İstanbul'un şu anki 'sonu' nerede? İstanbul'un sonunda ne var?

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Yaklaşık 16 milyonluk nüfusuyla İstanbul, koca bir şehir.

Yaklaşık 16 milyonluk nüfusuyla İstanbul, koca bir şehir.

2023 yılının Aralık ayında açıklanan veriler, İstanbul'un nüfusunun 15,66 milyon olduğunu doğrulamıştı. Tabii bu veriler içerisinde yalnızca kütüğü İstanbul'da bulunanlar var. Turistler de cabası!

İstanbul her zaman bu denli kalabalık değildi elbette.

İstanbul her zaman bu denli kalabalık değildi elbette.

Fakat her zaman bir cazibe merkezi olan İstanbul, gerek tarihi, gerek konumuyla birçok farklı milletin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Daha sonra da sahip olduğu iş olanaklarıyla herkes için bir kurtuluş yolu oldu.

Yıllar içerisinde İstanbul büyüdü, büyüdü, büyümeye de devam ediyor.

Yıllar içerisinde İstanbul büyüdü, büyüdü, büyümeye de devam ediyor.

Doğuda Kocaeli, Batıda Tekirdağ ve Kırklareli'ne komşu olan İstanbul'un yüzölçümü 5.461 km². İstanbul, dünyada iktisadi büyüklük açısından ise 34. sırada yer alıyor.

İstanbul'un yıllar önce bile yaşanan şehir merkezlerini, İstanbul'un doğuş noktalarını biliyoruz. Peki ya bitiş noktası? İstanbul'un bittiği bir nokta var mı sahiden?

İstanbul'un yıllar önce bile yaşanan şehir merkezlerini, İstanbul'un doğuş noktalarını biliyoruz. Peki ya bitiş noktası? İstanbul'un bittiği bir nokta var mı sahiden?

Google Haritalar'dan kontrol ettiğinizde, İstanbul'un bir bitiş noktası görünüyor. O noktaya gittiğinizde, 16 milyon kalabalığı, bir megakenti geride bırakmış oluyorsunuz.

İstanbul'un bir bitiş noktası, şimdilik böyle görünüyor!

İstanbul'un bir bitiş noktası, şimdilik böyle görünüyor!
twitter.com

İleride ise ne olacağı bilinmez.

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ömer

Şimdilik….🚬🚬

pikasevde

eski istanbulda yaşamak çok isterdim

Şıpıdık

Doğup büyüdüğüm 33 sene yaşadığım şehir. 2.5 senedir senden uzaktayım ve daha huzurluyum. Belki ekonomik olarak geriledim ama gençleştiğimi hissediyorum. En ... Devamını Gör