Megakent İstanbul'un Bitiş Noktasında Ne Olduğunu Merak Ediyor musunuz?

Her şehrin doğduğu bir nokta var. Yıllar içerisinde genişleyen şehirler, zamanında muhtemelen küçük birkaç mahalleydi. Günümüzde ise durmadan genişlemeye devam ediyorlar. Hele ki megakent İstanbul.

Peki hiç merak etmiş miydiniz, İstanbul'un şu anki 'sonu' nerede? İstanbul'un sonunda ne var?

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