Megakent İstanbul'un Bitiş Noktasında Ne Olduğunu Merak Ediyor musunuz?
Megakent İstanbul'un Bitiş Noktasında Ne Olduğunu Merak Ediyor musunuz?
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Yaklaşık 16 milyonluk nüfusuyla İstanbul, koca bir şehir.
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İstanbul her zaman bu denli kalabalık değildi elbette.
Yıllar içerisinde İstanbul büyüdü, büyüdü, büyümeye de devam ediyor.
İstanbul'un yıllar önce bile yaşanan şehir merkezlerini, İstanbul'un doğuş noktalarını biliyoruz. Peki ya bitiş noktası? İstanbul'un bittiği bir nokta var mı sahiden?
İstanbul'un bir bitiş noktası, şimdilik böyle görünüyor!
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Şimdilik….🚬🚬
eski istanbulda yaşamak çok isterdim
Doğup büyüdüğüm 33 sene yaşadığım şehir. 2.5 senedir senden uzaktayım ve daha huzurluyum. Belki ekonomik olarak geriledim ama gençleştiğimi hissediyorum. En ... Devamını Gör