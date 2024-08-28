Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Bedelli Askerlik İçin Babasından Aldığı 200 Bin TL'yi Harcayıp Gizlice 6 Ay Askerlik Yapan Dolandırıcı Evlat

Bedelli Askerlik İçin Babasından Aldığı 200 Bin TL'yi Harcayıp Gizlice 6 Ay Askerlik Yapan Dolandırıcı Evlat

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 16:24

Bedelli askerlik için ailesinden 200 bin TL alan genç, aldığı parayı harcayıp ailesini dolandırdı. 

Buyrun izliyoruz 👇 😂

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir sosyal medya kullanıcısı, dayısının oğlunun bedelli askerlik için aldığı parayı harcadığını ve 1 aylık askerliğini nasıl 6 aya uzattığını anlattı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, dayısının oğlunun bedelli askerlik için aldığı parayı harcadığını ve 1 aylık askerliğini nasıl 6 aya uzattığını anlattı.
twitter.com

Yorum yapan kullanıcılardan kimi olaya masumane yaklaşırken,

Yorum yapan kullanıcılardan kimi olaya masumane yaklaşırken,
twitter.com

Kimi müstahak dedi.

Kimi müstahak dedi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın