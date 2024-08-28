Bedelli Askerlik İçin Babasından Aldığı 200 Bin TL'yi Harcayıp Gizlice 6 Ay Askerlik Yapan Dolandırıcı Evlat
Bedelli Askerlik İçin Babasından Aldığı 200 Bin TL'yi Harcayıp Gizlice 6 Ay Askerlik Yapan Dolandırıcı Evlat
Bedelli askerlik için ailesinden 200 bin TL alan genç, aldığı parayı harcayıp ailesini dolandırdı.
Buyrun izliyoruz 👇 😂
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Bir sosyal medya kullanıcısı, dayısının oğlunun bedelli askerlik için aldığı parayı harcadığını ve 1 aylık askerliğini nasıl 6 aya uzattığını anlattı.
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Yorum yapan kullanıcılardan kimi olaya masumane yaklaşırken,
Kimi müstahak dedi.
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