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''Hiçbir Kadınla Beraber Olmadım'': Twitter'da 'İncel' Erkeğin İsyanı Gündem Oldu

''Hiçbir Kadınla Beraber Olmadım'': Twitter'da 'İncel' Erkeğin İsyanı Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 19:59

Twitter'da bir kullanıcı, ''Türkiye'de 1.73 boyunda tipi kötü bir incel olmak'' notuyla paylaştığı video ile gündem oldu. 26 yaşında olduğunu ve hayatı boyunca hiçbir kadınla birlikte olmadığını belirten kullanıcı ''Biz tipimizi özgür irademizle seçmedik'' diyerek isyan etti.

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''İncel'' yani "istemsiz bekar" terimi, romantik ya da cinsel ilişkilerde bulunamayan ve bu durumdan rahatsızlık duyan kişileri tanımlamak için kullanılıyor.

''İncel'' yani "istemsiz bekar" terimi, romantik ya da cinsel ilişkilerde bulunamayan ve bu durumdan rahatsızlık duyan kişileri tanımlamak için kullanılıyor.

Sosyal medyada gündem olan bir video da incel terimini yeniden öne çıkardı. Bir Twitter kullanıcısı, boyunun ve görünümünün yetersiz olduğunu belirterek, romantik ya da cinsel ilişki kuramamasının nedenini bunlara bağladı.

Sosyal medyada gündem olan bir video da incel terimini yeniden öne çıkardı. Bir Twitter kullanıcısı, boyunun ve görünümünün yetersiz olduğunu belirterek, romantik ya da cinsel ilişki kuramamasının nedenini bunlara bağladı.

1.73 boyunda ve 26 yaşında olduğunu söyleyen kullanıcı ''Her şey boy ve tipten ibarettir. Boy yoksa hayat yoksa, tipin yoksa yaşam yok'' diyerek yaşadığı üzüntüyü ifade etti.

1.73 boyunda ve 26 yaşında olduğunu söyleyen kullanıcı ''Her şey boy ve tipten ibarettir. Boy yoksa hayat yoksa, tipin yoksa yaşam yok'' diyerek yaşadığı üzüntüyü ifade etti.

İşte o video:

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