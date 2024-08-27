''Hiçbir Kadınla Beraber Olmadım'': Twitter'da 'İncel' Erkeğin İsyanı Gündem Oldu

Twitter'da bir kullanıcı, ''Türkiye'de 1.73 boyunda tipi kötü bir incel olmak'' notuyla paylaştığı video ile gündem oldu. 26 yaşında olduğunu ve hayatı boyunca hiçbir kadınla birlikte olmadığını belirten kullanıcı ''Biz tipimizi özgür irademizle seçmedik'' diyerek isyan etti.