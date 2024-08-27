''Hiçbir Kadınla Beraber Olmadım'': Twitter'da 'İncel' Erkeğin İsyanı Gündem Oldu
''Hiçbir Kadınla Beraber Olmadım'': Twitter'da 'İncel' Erkeğin İsyanı Gündem Oldu
Twitter'da bir kullanıcı, ''Türkiye'de 1.73 boyunda tipi kötü bir incel olmak'' notuyla paylaştığı video ile gündem oldu. 26 yaşında olduğunu ve hayatı boyunca hiçbir kadınla birlikte olmadığını belirten kullanıcı ''Biz tipimizi özgür irademizle seçmedik'' diyerek isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
''İncel'' yani "istemsiz bekar" terimi, romantik ya da cinsel ilişkilerde bulunamayan ve bu durumdan rahatsızlık duyan kişileri tanımlamak için kullanılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada gündem olan bir video da incel terimini yeniden öne çıkardı. Bir Twitter kullanıcısı, boyunun ve görünümünün yetersiz olduğunu belirterek, romantik ya da cinsel ilişki kuramamasının nedenini bunlara bağladı.
1.73 boyunda ve 26 yaşında olduğunu söyleyen kullanıcı ''Her şey boy ve tipten ibarettir. Boy yoksa hayat yoksa, tipin yoksa yaşam yok'' diyerek yaşadığı üzüntüyü ifade etti.
İşte o video:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın