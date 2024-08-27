Ameliyat Sonrası Hastalarından Kendisine Gelen Birtakım Garip Mesajları Paylaşan Doktor
Ameliyat Sonrası Hastalarından Kendisine Gelen Birtakım Garip Mesajları Paylaşan Doktor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşımına da, ''Ameliyat sonrası psikolojisi zor kesinlikle sizi anlıyoruz. Ama bazı soruları unutmadık 😂 '' notunu düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o video:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Mesaj değil ama yoğun bakım ünitesinde yatarken benim kâbus tv açık kalmıştı, rüyamda doktoru dövüp tepeden ırmağa ağız burun haşat ettim adamı, aradan ne ka... Devamını Gör