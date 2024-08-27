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Ameliyat Sonrası Hastalarından Kendisine Gelen Birtakım Garip Mesajları Paylaşan Doktor

Ameliyat Sonrası Hastalarından Kendisine Gelen Birtakım Garip Mesajları Paylaşan Doktor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 18:19

Özellikle estetik ameliyat olduktan sonra en ufak bir kurt içimize düştüğünde hemen doktora sorup rahatlamak isteriz. Bir doktor da ameliyat ettiği hastalarının kendisine yazdığı bir garip mesajları paylaştı.

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Paylaşımına da, ''Ameliyat sonrası psikolojisi zor kesinlikle sizi anlıyoruz. Ama bazı soruları unutmadık 😂 '' notunu düştü.

Paylaşımına da, ''Ameliyat sonrası psikolojisi zor kesinlikle sizi anlıyoruz. Ama bazı soruları unutmadık 😂 '' notunu düştü.

İşte o video:

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Turgut Güler

Mesaj değil ama yoğun bakım ünitesinde yatarken benim kâbus tv açık kalmıştı, rüyamda doktoru dövüp tepeden ırmağa ağız burun haşat ettim adamı, aradan ne ka... Devamını Gör