Medcezir'den Aşk-ı Memnu’ya: Türk Dizi Tarihinin İkonik Evlerini Görünce Gözünüzde Hatıralar Canlanacak!
Medcezir'den Aşk-ı Memnu’ya: Türk Dizi Tarihinin İkonik Evlerini Görünce Gözünüzde Hatıralar Canlanacak!
Türk dizi tarihinin ikonik evleri, biz izleyiciler için sadece birer arka plan değil, aynı zamanda anılarla dolu birer nostalji objesi haline geldi. Gürse Birsel'in kaleme aldığı 'Avrupa Yakası', 'Aşk-ı Memnu' dizisinin etkileyici finali ve çocukluğumuzun vazgeçilmezi 'Çocuklar Duymasın' gibi yapımlar, sadece karakterleriyle değil, aynı zamanda evleriyle de hafızalarımıza kazındı.
Gelin, bu meşhur evlere dönüp bakarak hafızamızı tazeleyelim ve televizyon tarihimizin bu unutulmaz mekanlarına bir kez daha göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem televizyon ekranlarının en çok izlenen komedi tarzındaki dizisi Avrupa Yakası'nın sembolü Sütçüoğlu Apartmanı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kez de Asmalı Konak dizisinin çekildiği eve bakalım. Dizi bir dönemin televizyon fenomeni olmasının yanı sıra, uluslararası alanda da büyük yankı uyandırmıştı.
Listemizin üçüncü sırasında ise Aşk-ı Memnu'nun çekildiği mekan var. Bu unutulmaz konak, televizyon tarihinin en ikonik mekanlarından biri olarak hafızalarımızda yer edindi.
Aşk'ı Memnu'yu hemen geçmeyeceğiz elbette. Peki bu taş evi hatırladınız mı? Behlül ve Bihter'in yasak aşklarını yaşadıkları o meşhur ev.
Yine her karekterin ayrı eğlence yaşattığı ve içinde olayların hiç eksik olmadığı bir eve bakıyoruz. Bu kez, Bizimkiler dizisinin meşhur evi karşınızda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki bu ev size hangi diziyi hatırlatıyor? Evet doğru tahmin; Çarli İş Başında!
Başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver'in yer aldığı İstanbullu Gelin dizisinin çekildiği konağı hatırladınız mı?
Burası da 2013-2015 yılları arasında Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Medcezir dizisinin çekildiği malikane.
Zaman tünelinden biraz geriye gidelim mi ne dersiniz? Evet, burası da Yedi Numara dizisinin çekildiği ev.
Ali Kaptan'ın yaşadığı ve ailesine işkenceler dolu yıllar geçirdiği bu ev de Balat Salihpaşa Caddesi'nde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adını Feriha Koydum dizisinin çekildiği apartmanı atlamayacağız tabii.
Bu evi unutmak ne mümkün. Bu evde de Yaprak Dökümü dizisi ve Şekerpare filmi çekilmişti.
Bu görseli görünce hemen hatırlarsınız diye umuyorum. Bu kez sadece bir evden değil, tüm mahalleden bahsediyoruz.
Peki Selena dizisinde gördüğümüz bu 6+1 villa...
2000'li yılların başında fırtına gibi esen bir dizi olan Kavak Yelleri'nin bazı sahneleri de bu evde çekildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak bu siteyi hatırlayanınız var mı? Ufak Tefek Cinayetler dizisinin bazı bölümlerinin çekildiği bu site Göktürk'te bulunuyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın