Medcezir'den Aşk-ı Memnu’ya: Türk Dizi Tarihinin İkonik Evlerini Görünce Gözünüzde Hatıralar Canlanacak!

Türk dizi tarihinin ikonik evleri, biz izleyiciler için sadece birer arka plan değil, aynı zamanda anılarla dolu birer nostalji objesi haline geldi. Gürse Birsel'in kaleme aldığı 'Avrupa Yakası', 'Aşk-ı Memnu' dizisinin etkileyici finali ve çocukluğumuzun vazgeçilmezi 'Çocuklar Duymasın' gibi yapımlar, sadece karakterleriyle değil, aynı zamanda evleriyle de hafızalarımıza kazındı.

Gelin, bu meşhur evlere dönüp bakarak hafızamızı tazeleyelim ve televizyon tarihimizin bu unutulmaz mekanlarına bir kez daha göz atalım.