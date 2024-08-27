Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Medcezir'den Aşk-ı Memnu’ya: Türk Dizi Tarihinin İkonik Evlerini Görünce Gözünüzde Hatıralar Canlanacak!

Medcezir'den Aşk-ı Memnu’ya: Türk Dizi Tarihinin İkonik Evlerini Görünce Gözünüzde Hatıralar Canlanacak!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 15:31

Türk dizi tarihinin ikonik evleri, biz izleyiciler için sadece birer arka plan değil, aynı zamanda anılarla dolu birer nostalji objesi haline geldi. Gürse Birsel'in kaleme aldığı 'Avrupa Yakası', 'Aşk-ı Memnu' dizisinin etkileyici finali ve çocukluğumuzun vazgeçilmezi 'Çocuklar Duymasın' gibi yapımlar, sadece karakterleriyle değil, aynı zamanda evleriyle de hafızalarımıza kazındı.

Gelin, bu meşhur evlere dönüp bakarak hafızamızı tazeleyelim ve televizyon tarihimizin bu unutulmaz mekanlarına bir kez daha göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir dönem televizyon ekranlarının en çok izlenen komedi tarzındaki dizisi Avrupa Yakası'nın sembolü Sütçüoğlu Apartmanı.

Bir dönem televizyon ekranlarının en çok izlenen komedi tarzındaki dizisi Avrupa Yakası'nın sembolü Sütçüoğlu Apartmanı.

Bu ünlü bina Şişli'de bulunuyor. Ancak esasında, çekimleri Plato Film-Taksim Plato stüdyolarında gerçekleşen 'Avrupa Yakası' dizisi, apartmanını kurgusal bir mekan olarak tasarlamıştı.

Bu kez de Asmalı Konak dizisinin çekildiği eve bakalım. Dizi bir dönemin televizyon fenomeni olmasının yanı sıra, uluslararası alanda da büyük yankı uyandırmıştı.

Bu kez de Asmalı Konak dizisinin çekildiği eve bakalım. Dizi bir dönemin televizyon fenomeni olmasının yanı sıra, uluslararası alanda da büyük yankı uyandırmıştı.

Diziye ev sahipliği yapan görselde. gördüğünüz ikonik konak, aslında bir oteldi. 1887 yılında inşa edilen bu konak, 1992'de restoran ve otel olarak hizmet vermeye başlamıştı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde yapım şirketi ile konak sahipleri arasında anlaşmazlıklar yaşandı. Bu anlaşmazlıklar sonucunda, senaryo gereği konağın yangına kurban gitmesi kararlaştırıldı. Böylece, dizinin çekimleri Ürgüp’ün merkezindeki başka bir konakta devam ettirildi.

Listemizin üçüncü sırasında ise Aşk-ı Memnu'nun çekildiği mekan var. Bu unutulmaz konak, televizyon tarihinin en ikonik mekanlarından biri olarak hafızalarımızda yer edindi.

Listemizin üçüncü sırasında ise Aşk-ı Memnu'nun çekildiği mekan var. Bu unutulmaz konak, televizyon tarihinin en ikonik mekanlarından biri olarak hafızalarımızda yer edindi.

Şimdilerde bu gösterişli konak, bir müze olarak kullanılıyor. Böylece, dizinin büyüleyici atmosferini yaşamak isteyenler istedikleri vakit bu konağı ziyaret edebiliyor.

Aşk'ı Memnu'yu hemen geçmeyeceğiz elbette. Peki bu taş evi hatırladınız mı? Behlül ve Bihter'in yasak aşklarını yaşadıkları o meşhur ev.

Aşk'ı Memnu'yu hemen geçmeyeceğiz elbette. Peki bu taş evi hatırladınız mı? Behlül ve Bihter'in yasak aşklarını yaşadıkları o meşhur ev.

Diziye adeta damgasını vuran bu taş ev Beykoz- Riva'da bulunuyor. Behlül ve Bihter'in yasak aşklarının yaşandığı mekan olarak hafızalarda derin izler bıraktı.

Yine her karekterin ayrı eğlence yaşattığı ve içinde olayların hiç eksik olmadığı bir eve bakıyoruz. Bu kez, Bizimkiler dizisinin meşhur evi karşınızda.

Yine her karekterin ayrı eğlence yaşattığı ve içinde olayların hiç eksik olmadığı bir eve bakıyoruz. Bu kez, Bizimkiler dizisinin meşhur evi karşınızda.

Evin her köşesi, her bölümde Bizimkiler dizisinin sıcak ve neşeli dünyasını yansıtmayı başarmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Peki bu ev size hangi diziyi hatırlatıyor? Evet doğru tahmin; Çarli İş Başında!

Peki bu ev size hangi diziyi hatırlatıyor? Evet doğru tahmin; Çarli İş Başında!

Çarli İş Başında dizisinin bu meşhur evi, karakterlerin maceralarını ve dizinin neşeli havasını en iyi şekilde yansıtan bir mekan olarak halen hafızalarımızda.

Başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver'in yer aldığı İstanbullu Gelin dizisinin çekildiği konağı hatırladınız mı?

Başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver'in yer aldığı İstanbullu Gelin dizisinin çekildiği konağı hatırladınız mı?

Dizinin çekimlerinde kullanılan bu etkileyici konak, Beykoz Kundura Fabrikası'nda inşa edilmişti ve Bursa'nın geleneksel konaklarından esinlenerek tasarlanmıştı.

Burası da 2013-2015 yılları arasında Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Medcezir dizisinin çekildiği malikane.

Burası da 2013-2015 yılları arasında Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Medcezir dizisinin çekildiği malikane.

Yaman ve Mira'nın tutkulu kavgalarını, aşklarını ve zengiz kız-fakir oğlan çatışmasını tam da burada izlemiştik.

Zaman tünelinden biraz geriye gidelim mi ne dersiniz? Evet, burası da Yedi Numara dizisinin çekildiği ev.

Zaman tünelinden biraz geriye gidelim mi ne dersiniz? Evet, burası da Yedi Numara dizisinin çekildiği ev.

Üsküdar'ın Kandilli semtinde yer alan bu tarihi köşk, şimdi maalesef tamamen kullanılamaz durumda.

Ali Kaptan'ın yaşadığı ve ailesine işkenceler dolu yıllar geçirdiği bu ev de Balat Salihpaşa Caddesi'nde.

Ali Kaptan'ın yaşadığı ve ailesine işkenceler dolu yıllar geçirdiği bu ev de Balat Salihpaşa Caddesi'nde.

Dizinin izleyicileri hatırlar, Mete delirip evi cayır cayır nasıl yakmıştı ama...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Adını Feriha Koydum dizisinin çekildiği apartmanı atlamayacağız tabii.

Adını Feriha Koydum dizisinin çekildiği apartmanı atlamayacağız tabii.

Feriha'nın annesi, babası ve iki kardeşiyle yaşadığı o bodrum katı hatırladınız mı?

Bu evi unutmak ne mümkün. Bu evde de Yaprak Dökümü dizisi ve Şekerpare filmi çekilmişti.

Bu evi unutmak ne mümkün. Bu evde de Yaprak Dökümü dizisi ve Şekerpare filmi çekilmişti.

Sadece bu iki yapım çekilmedi elbette bu evde. Bu ev Yaprak Dökümü dizisi ve Şekerpare filmi da pek çok yapımda yer alarak kendine özgü bir yer edindi ve izleyicilerin hafızasında unutulmaz bir iz bıraktı.

Bu görseli görünce hemen hatırlarsınız diye umuyorum. Bu kez sadece bir evden değil, tüm mahalleden bahsediyoruz.

Bu görseli görünce hemen hatırlarsınız diye umuyorum. Bu kez sadece bir evden değil, tüm mahalleden bahsediyoruz.

Cennet Mahallesi dizisinin çekimleri bu mahallede gerçekleştirilmişti. Yani sadece Pembe'nin veya Yunus'un evinden söz etmek yeterli olmaz. Bu mahalle, dizinin tüm atmosferini yansıtan, eğlenceli karakterlere ve bitmek bilmeyen olaylara ev sahipliği yapan mekan olarak öne çıkıyor. Ve Balat'ta bulunan bu mahalle, halen birçok kişinin ziyaret edip fotoğraflar çekildiği bir yer.

Peki Selena dizisinde gördüğümüz bu 6+1 villa...

Peki Selena dizisinde gördüğümüz bu 6+1 villa...

Sarıyer - Zekeriyaköy'de bulunan bu villa günümüzde kiralanıp kullanılabiliyor.

2000'li yılların başında fırtına gibi esen bir dizi olan Kavak Yelleri'nin bazı sahneleri de bu evde çekildi.

2000'li yılların başında fırtına gibi esen bir dizi olan Kavak Yelleri'nin bazı sahneleri de bu evde çekildi.

Urla'daki bu meşhur ev günümüzde dizinin bazı izleyicileri tarafından ziyaret ediliyor. Hatta günümüzde gözleme evi olarak kullanıldığından gözleme alarak içeriye girip fotoğraf bile çekilebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son olarak bu siteyi hatırlayanınız var mı? Ufak Tefek Cinayetler dizisinin bazı bölümlerinin çekildiği bu site Göktürk'te bulunuyor.

Son olarak bu siteyi hatırlayanınız var mı? Ufak Tefek Cinayetler dizisinin bazı bölümlerinin çekildiği bu site Göktürk'te bulunuyor.

Dizide adı Sarmaşık Sitesi olarak geçen bu site, dizide gerilim dolu sahneleri izlerken arka planda sık sık dikkatimizi çekiyordu.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın