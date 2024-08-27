Animelerdeki Erkeklerin Kadınsı Güzelliğinin Nedenini Öğrenince Biraz Şaşırabilirsiniz!

Animeleri izlerken çoğu erkek karakterin kadın gibi olduğunu fark ettiniz mi? Öyle ki bazen hangi karakterin kadın hangi karakterin erkek olduğunu ayırt edemiyoruz. Bu durum, anime ve manga dünyasında oldukça yaygın. Peki, bu erkek karakterler neden 'kadınsı' gösteriliyor?

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