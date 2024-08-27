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Animelerdeki Erkeklerin Kadınsı Güzelliğinin Nedenini Öğrenince Biraz Şaşırabilirsiniz!

Animelerdeki Erkeklerin Kadınsı Güzelliğinin Nedenini Öğrenince Biraz Şaşırabilirsiniz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 13:00

Animeleri izlerken çoğu erkek karakterin kadın gibi olduğunu fark ettiniz mi? Öyle ki bazen hangi karakterin kadın hangi karakterin erkek olduğunu ayırt edemiyoruz. Bu durum, anime ve manga dünyasında oldukça yaygın. Peki, bu erkek karakterler neden 'kadınsı' gösteriliyor? 

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Özellikle Japon animasyonlarında ve mangalarında erkek karakterlerin, kadın karakterlere taş çıkartan güzellikleri aslında bir tesadüf değil. Bu durum Japon tarihinin derinliklerinden ve kültürel etkilerinden kaynaklanıyormuş.

Özellikle Japon animasyonlarında ve mangalarında erkek karakterlerin, kadın karakterlere taş çıkartan güzellikleri aslında bir tesadüf değil. Bu durum Japon tarihinin derinliklerinden ve kültürel etkilerinden kaynaklanıyormuş.

Japon kültüründe, güzellik anlayışının yüzyıllardır çeşitli formlarda evrildiğini biliyoruz. Örneğin, Kabuki tiyatrosunda kadın rolleri üstlenen Onnagatalar, hem kadınsı tavırları hem de güzellikleriyle biliniyordu.

Japon kültüründe, güzellik anlayışının yüzyıllardır çeşitli formlarda evrildiğini biliyoruz. Örneğin, Kabuki tiyatrosunda kadın rolleri üstlenen Onnagatalar, hem kadınsı tavırları hem de güzellikleriyle biliniyordu.

Kadının sahnede olmadığı ama aynı zamanda bunu izleyiciye hissettirmeyen bir sanat olan Kabuki'de, Onnagatalar, hem kadınların hem de erkeklerin ilgisini çekmeyi başarmışlardı.

Kadının sahnede olmadığı ama aynı zamanda bunu izleyiciye hissettirmeyen bir sanat olan Kabuki'de, Onnagatalar, hem kadınların hem de erkeklerin ilgisini çekmeyi başarmışlardı.

1970'lerde de Mangakalar, İsveçli aktör Björn Andrésen'den ilham almaya başladılar. Ünlü oyuncunun pürüzsüz cildi, altın sarısı saçları ve feminen duruşu, Japon mangakaların gözünde bir estetik ideal haline geldi.

Manga ve anime dünyasında "Bishounen" olarak bilinen bir estetik anlayışının doğmasına neden olan bu ilhamla feminen özelliklere sahip, zarif ve genellikle zayıf erkek karakterler ortaya çıktı.

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Günümüzdeki animelerde de bu estetik anlayış kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Örneğin Kentaro Miura tarafından yaratılan Berserk manga serisinin karakteri Griffith,

Konami'nin Castlevania video oyunları serisindeki karakter Alucard olarak bilinen Adrian Fahrenheit Țepeș.

Hatta bazı durumlarda, bu karakterlerin seslendirmelerinin bile kadınlar tarafından yapıldığını bileniniz var mı?

Hatta bazı durumlarda, bu karakterlerin seslendirmelerinin bile kadınlar tarafından yapıldığını bileniniz var mı?

Örneğin Attack on Titan’daki Armin karakteri.

Anime ve manga dünyasında erkek karakterlerin bu kadar etkileyici ve kadınsı bir güzelliğe sahip olmaları, sadece Japon kültürünün değil, Batı’nın güzellik standartlarının da bir yansıması olarak görülebilir.

Anime ve manga dünyasında erkek karakterlerin bu kadar etkileyici ve kadınsı bir güzelliğe sahip olmaları, sadece Japon kültürünün değil, Batı’nın güzellik standartlarının da bir yansıması olarak görülebilir.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunu? Ayrıca aklınıza gelen başka karakterler varsa yorumlara bekliyoruz...

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunu? Ayrıca aklınıza gelen başka karakterler varsa yorumlara bekliyoruz...

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