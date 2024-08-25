Havaalanında X-Ray'den Geçerken Neden Bilgisayarımızı Çantadan Çıkarmamız İstenir?

Uçak biletiniz hazır, havaalanına geldiniz ve o çoğu zaman sinir bozucu X-Ray kuyruğuna girdiniz. Hele yanınızda dizüstü bilgisayar veya tabletiniz varsa X-Ray'den geçmek daha da sinir bozucu bir hale gelebilir. Ancak dizüstü bilgisayar veya tabletinizi çantasından çıkarmalarını istemeleri çok normal. Geçmişte yaşanan bomba olayını öğrendiğinizde artık güvenliklerin bu önlemi almasına sinirlenmeyeceksiniz.

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