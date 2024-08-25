Havaalanında X-Ray'den Geçerken Neden Bilgisayarımızı Çantadan Çıkarmamız İstenir?
Havaalanında X-Ray'den Geçerken Neden Bilgisayarımızı Çantadan Çıkarmamız İstenir?
Uçak biletiniz hazır, havaalanına geldiniz ve o çoğu zaman sinir bozucu X-Ray kuyruğuna girdiniz. Hele yanınızda dizüstü bilgisayar veya tabletiniz varsa X-Ray'den geçmek daha da sinir bozucu bir hale gelebilir. Ancak dizüstü bilgisayar veya tabletinizi çantasından çıkarmalarını istemeleri çok normal. Geçmişte yaşanan bomba olayını öğrendiğinizde artık güvenliklerin bu önlemi almasına sinirlenmeyeceksiniz.
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Havalanlarında özellikle sıkı tedbirler alınıyor olmasının altında yatan birçok sebep var. Güvenliğimiz için alınan bu önlemler bazen can sıkıcı olabiliyor.
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Özellikle de uçağa yetişmek için çok az vaktiniz varsa, X-Ray'den geçme süreci bazen katlanılmaz bir hal alabiliyor. Ancak bu önlemler tabiki de bizlerin güvenliği için.
Üzerimizdeki takılardan, ayakkabılarımıza kadar kontrol ediliyor bu süreçte. Peki ama X-Ray cihazından geçerken dizüstü bilgisayar veya tabletlerimizi neden çantalarından çıkartmalıyız?
X ışınları, görünür ışık gibi elektromanyetik radyasyon türlerinden biridir, ama çok daha kısa dalga boylarına ve yüksek frekanslara sahiptir.
Bu yüksek enerji, X ışınlarının plastik, deri ve doku gibi maddelerin içinden geçmesini sağlar; fakat kemikler ya da metal gibi yoğun maddelerden geçemezler.
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X-ray cihazları çantanın içindeki her şeyi gösterebilir, ancak büyük ve yoğun nesneler cihazın içinde saklanmış olabilecek tehlikeli maddeleri gizleyebilir.
Örneğin, bir dizüstü bilgisayarın pili oldukça büyük ve yoğun olabilir; bu da tehlikeli malzemelerin, silahlar ya da patlayıcılar gibi, bu yoğun nesnelerin arkasına saklanabileceği anlamına gelir. X-ray cihazları bu tür gizli tehlikeleri tespit etmekte zorlanabilir.
Dizüstü bilgisayar veya tablet ile yolculuk yapanların başına gelmiştir. X-Ray cihazından geçerken dizüstü bilgisayar ve tabletlerin çantalarından çıkarılıp ayrı bir kutuya koymaları isteniyor.
Bunun sebebi aslında geçmişten yaşanılan 1988'deki trajik Pan Am Flight 103 olayına dayanıyor. Frankfurt'tan Detroit'e gitmek üzere havalanan Pan Amerikan Hava Yollarına ait uçağa bomba yerleştirilmişti.
Uçak İskoçya'nın Lockerbie kasabasının üzerinde infilak edildi ve 270 kişinin canına mal olan bu olayda bombanın bir elektronik cihazın içine gizlendiği ortaya çıktı.
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Bu korkunç olaydan sonra, elektronik cihazların kabinde yasaklanması yerine, X-ray taramalarında daha dikkatli bir şekilde incelenmelerine karar verildi.
Başlangıçta, bu durum kayıp eşya raporlarının artmasına neden oldu çünkü birçok yolcu bilgisayarlarını unuttu.
Ancak zamanla bu uygulama bir alışkanlık haline geldi ve güvenlik prosedürlerinin ayrılmaz bir parçası oldu.
Kısacası havalimanındaki bu prosedürler, bazen bizi yavaşlattığını düşünsek de güvenliğimizi sağlamak amacıyla alınıyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
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