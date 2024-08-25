Koç Araba, Boğa Tatlı, Aslan Mücevher: Burçlar Gerçek Hayatta Ne Temsil Ediyor?
Koç Araba, Boğa Tatlı, Aslan Mücevher: Burçlar Gerçek Hayatta Ne Temsil Ediyor?
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Koç bir spor araba olsaydı ne olurdu?
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Boğa bir tatlı olsaydı hangi tatlı olurdu?
İkizler bir teknoloji cihazı olsaydı ne olurdu?
Yengeç bir ev eşyası olsaydı ne olurdu?
Aslan bir mücevher olsaydı ne olurdu?
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Başak bir kitap olsaydı ne olurdu?
Terazi bir sanat eseri olsaydı ne olurdu?
Akrep bir içki olsaydı ne olurdu?
Yay bir seyahat yeri olsaydı ne olurdu?
Oğlak bir yapı olsaydı ne olurdu?
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Kova bir müzik aleti olsaydı ne olurdu?
Balık bir film olsaydı ne olurdu?
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