Ayvalık'ta Günlük 5 Bin TL Harcayan Genç: ''Yurt Dışında Aynı Tatil 10 Bin TL'den Aşağı Değil''
Ayvalık'ta Günlük 5 Bin TL Harcayan Genç: ''Yurt Dışında Aynı Tatil 10 Bin TL'den Aşağı Değil''
Son yıllarda Türkiye'deki tatil bölgelerindeki fiyatların yüksekliği ve ekonomik zorluklar nedeniyle birçok kişi tatil yapamazken, yurt dışından gelip Türkiye'de tatil yapanların deneyimleri sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor.
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Son olarak Ayvalık'ta bir günlük tatilini paylaşan genç bir sosyal medya kullanıcısı, çektiği video ile tartışma başlattı.
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Genç, video paylaşımında Ayvalık'taki tatilinin oldukça uygun olduğunu belirterek, "Her şey çok uygundu. Toplamda 5 bin TL harcadım. Yurt dışında 10 binden aşağı gün geçmiyordu. Ayvalık'ı çok uygun buldum" ifadelerini kullandı.
İşte o video:
Ancak bu açıklamalar, özellikle Türkiye'deki tatilciler arasında tepkiye yol açtı.
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