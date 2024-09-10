Yaşlandıkça Neden Boyumuz Yavaş Yavaş Kısalmaya Başlar? Bilim Işığında Açıklıyoruz
Yaşlandıkça Neden Boyumuz Yavaş Yavaş Kısalmaya Başlar? Bilim Işığında Açıklıyoruz
Yaşlandıkça pek çok değişim yaşıyoruz ama boyumuzun da kısaldığını biliyor muydunuz? Araştırmalara göre insanlar, 30'lu yaşlardan itibaren kısalmaya başlıyor ve bu süreç ilerleyen yıllarda daha da hızlanıyor.
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Çoğu insan için boy kaybı, yaşlanmanın bir parçası olarak 30'lu yaşlardan itibaren başlıyor. Erkekler, 30 ile 70 yaşları arasında yaklaşık bir inç kaybederken, kadınlar ise iki inç kaybedebiliyor. 80 yaşından sonra ise her iki cinsiyet için de bir inç daha kayıp yaşanabiliyor.
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Yaşlandıkça vücudumuzdaki kas kütlesi de azalmaya başlıyor. Bu duruma "sarkopeni" adı veriliyor ve kas kaybıyla birlikte zayıflık, kırılganlık ve boy kaybı da yaşanıyor.
Eğer bir yıl içinde bir ya da iki inç kaybediyorsanız, bu durum daha ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir.
Yaşlanmanın getirdiği boy kaybını tamamen durdurmak mümkün olmasa da bazı alışkanlıklarımızı değiştirerek bu süreci yavaşlatabiliriz.
Sigara içmek, aşırı alkol veya kafein tüketmek, kötü beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı boy kaybını hızlandırabilir.
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