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Yaşlandıkça Neden Boyumuz Yavaş Yavaş Kısalmaya Başlar? Bilim Işığında Açıklıyoruz

Yaşlandıkça Neden Boyumuz Yavaş Yavaş Kısalmaya Başlar? Bilim Işığında Açıklıyoruz

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
10.09.2024 - 21:37

Yaşlandıkça pek çok değişim yaşıyoruz ama boyumuzun da kısaldığını biliyor muydunuz? Araştırmalara göre insanlar, 30'lu yaşlardan itibaren kısalmaya başlıyor ve bu süreç ilerleyen yıllarda daha da hızlanıyor.

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Çoğu insan için boy kaybı, yaşlanmanın bir parçası olarak 30'lu yaşlardan itibaren başlıyor. Erkekler, 30 ile 70 yaşları arasında yaklaşık bir inç kaybederken, kadınlar ise iki inç kaybedebiliyor. 80 yaşından sonra ise her iki cinsiyet için de bir inç daha kayıp yaşanabiliyor.

Çoğu insan için boy kaybı, yaşlanmanın bir parçası olarak 30'lu yaşlardan itibaren başlıyor. Erkekler, 30 ile 70 yaşları arasında yaklaşık bir inç kaybederken, kadınlar ise iki inç kaybedebiliyor. 80 yaşından sonra ise her iki cinsiyet için de bir inç daha kayıp yaşanabiliyor.

Bu durumun birçok sebebi var. Örneğin eklemlerimizdeki kıkırdak, zamanla aşınıyor ve osteoporoz nedeniyle omurga kısalmaya başlıyor.

Yaşlandıkça vücudumuzdaki kas kütlesi de azalmaya başlıyor. Bu duruma "sarkopeni" adı veriliyor ve kas kaybıyla birlikte zayıflık, kırılganlık ve boy kaybı da yaşanıyor.

Yaşlandıkça vücudumuzdaki kas kütlesi de azalmaya başlıyor. Bu duruma "sarkopeni" adı veriliyor ve kas kaybıyla birlikte zayıflık, kırılganlık ve boy kaybı da yaşanıyor.

Ayrıca osteoporozun neden olduğu zayıflamış kemikler, omurga üzerindeki baskıyı artırarak boyun daha da kısalmasına yol açıyor.

Eğer bir yıl içinde bir ya da iki inç kaybediyorsanız, bu durum daha ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir.

Eğer bir yıl içinde bir ya da iki inç kaybediyorsanız, bu durum daha ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir.

Yaşlanmanın getirdiği boy kaybını tamamen durdurmak mümkün olmasa da bazı alışkanlıklarımızı değiştirerek bu süreci yavaşlatabiliriz.

Yaşlanmanın getirdiği boy kaybını tamamen durdurmak mümkün olmasa da bazı alışkanlıklarımızı değiştirerek bu süreci yavaşlatabiliriz.

Sigara içmek, aşırı alkol veya kafein tüketmek, kötü beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı boy kaybını hızlandırabilir.

Sigara içmek, aşırı alkol veya kafein tüketmek, kötü beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı boy kaybını hızlandırabilir.

Kalsiyum ve D vitamini açısından zengin besinler tüketmek, özellikle süt ürünleri, meyve ve sebzeler, kemik sağlığını destekleyebilir. 

Ayrıca ağırlık taşıma egzersizleri yapmak da boy kaybını engellemenin en etkili yollarından biri.

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