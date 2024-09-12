Uluslararası Uzay İstasyonunda Neden Tıpkı Bilim Kurgu Filmlerindeki Gibi Yapay Yer Çekimi Kullanmıyoruz?

Bu olumsuz etkileri en aza indirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar, sıkı bir egzersiz programına tabi tutuluyor.

Ancak yapay yer çekimi, bu etkileri tamamen ortadan kaldırabilecek bir çözüm olabilir mi? Maalesef şu an için pek mümkün değil.