Bluesky Nedir? Bluesky'a Nasıl Kayıt Olunur?
Bluesky Nedir? Bluesky'a Nasıl Kayıt Olunur?
Elon Musk'ın satın aldığı Twitter (X) platformundan bu sıralar deyim yerindeyse göç başladı. Seçimlerde Trump'ı destekleyen ve galip gelen Elon Musk ABD'nin Hükümet Verimliliği Bakanı oldu. Her ne kadar X'in eskisinden daha özgür bir platform olduğunu iddia etse de başta büyük yayın kuruluşları olmak üzere X kullanıcıları aynı fikirde değil. Pek çok X kullanıcısı, alternatif uygulamalara yöneliyor. Bunlardan ilki de Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in platformu olan Bluesky.
Peki Bluesky nedir? Bluesky'a nasıl kayıt olunur?
İşte detaylar...
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Bluesky Nedir?
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'Yeni Twitter' lakabıyla tanınan Bluesky kullanıcıları gün geçtikçe artıyor.
Bluesky'a Nasıl Kayıt Olunur?
Bluesky Özellikleri Ne?
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