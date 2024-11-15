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Bluesky Nedir? Bluesky'a Nasıl Kayıt Olunur?

Bluesky Nedir? Bluesky'a Nasıl Kayıt Olunur?

Twitter Elon Musk
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 19:51

Elon Musk'ın satın aldığı Twitter (X) platformundan bu sıralar deyim yerindeyse göç başladı. Seçimlerde Trump'ı destekleyen ve galip gelen Elon Musk ABD'nin Hükümet Verimliliği Bakanı oldu. Her ne kadar X'in eskisinden daha özgür bir platform olduğunu iddia etse de başta büyük yayın kuruluşları olmak üzere X kullanıcıları aynı fikirde değil. Pek çok X kullanıcısı, alternatif uygulamalara yöneliyor. Bunlardan ilki de Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in platformu olan Bluesky.

Peki Bluesky nedir? Bluesky'a nasıl kayıt olunur?

İşte detaylar...

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Bluesky Nedir?

Bluesky Nedir?

Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, git gide değerini kaybetmiş ve milyonlarca kullanıcısını da başka uygulamalara kaptırmaya başlamıştı. Özellikle ABD seçimlerinin kazanan ismi Elon Musk'ın desteklediği Donald Trump olunca resmen X'ten bir göç başladı.

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey ise Twitter'ı 'bitirecek' yeni bir uygulama ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı.

Bluesky, geçtiğimiz sene 3 aylık deneme sürecinin ardından Android tabanlı telefonlarda da erişime açılmıştı. Deneme sürümü bile insanlarda büyük merak uyandırmayı başaran Bluesky, yeni bir özelliğiyle de herkesin dikkatini çekmişti.

'Yeni Twitter' lakabıyla tanınan Bluesky kullanıcıları gün geçtikçe artıyor.

'Yeni Twitter' lakabıyla tanınan Bluesky kullanıcıları gün geçtikçe artıyor.

Uzun süredir merakla beklenen Bluesky, ilk kullanıma açıldığında kullanıcılar bir sürprizle karşılaşmıştı. Bluesky oturumu başlatmak için kullanıcıların bir davetiye kodu alması gerekiyordu. Yalnızca alınan davet kodunun ardından uygulamaya giriş yapılabiliyordu.

Bluesky, bu davet kodu uygulamasını artık kaldırdı. Uygulamanın aktif kullanıcı sayısında ise büyük bir artış yaşandı.

Bluesky yaptığı açıklamada, Ekim ayı sonunda kullanıcı sayısının yaklaşık 2 milyon arttığını söyledi. Şu anda popüler hale gelmeye başlayan Bluesky uygulamasının 15 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Bluesky'a Nasıl Kayıt Olunur?

Bluesky'a Nasıl Kayıt Olunur?

Geçtiğimiz aylara kadar bir davet kodu talep eden Bluesky'a artık davet kodu olmadan giriş yapılabiliyor. Bluesky'a üye olmak için web tarayıcınızdan platforma giriş yapabilirsiniz. 

Telefondan Bluesky'a giriş yapmak için de Play Store veya App Store üzerinden uygulamayı yükleyebilirsiniz. 

Bluesky an itibarıyla üyelik için davet talep etmiyor. Yalnızca bilgilerinizi girerek üye olabilirsiniz.

Bluesky Özellikleri Ne?

Bluesky Özellikleri Ne?

Bluesky, diğer sosyal medya uygulamalarından farklı olarak merkezi olmayan bir ağ sistemi ile çalışıyor. Twitter'ın basitleştirilmiş bir sürümü olarak da görülen Bluesky'da paylaşılan gönderiler beğenilip alıntı yapılabiliyor. 

Bluesky'ın ileride Twitter'ı bile geçebileceği öngörülüyordu. Geldiğimiz noktada ise bu gerçekleşiyor gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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