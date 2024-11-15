Bluesky Nedir? Bluesky'a Nasıl Kayıt Olunur?

Bluesky, diğer sosyal medya uygulamalarından farklı olarak merkezi olmayan bir ağ sistemi ile çalışıyor. Twitter'ın basitleştirilmiş bir sürümü olarak da görülen Bluesky'da paylaşılan gönderiler beğenilip alıntı yapılabiliyor.

Bluesky'ın ileride Twitter'ı bile geçebileceği öngörülüyordu. Geldiğimiz noktada ise bu gerçekleşiyor gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?