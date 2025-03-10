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Elon Musk Satın Aldı, Tadı Kaçtı: İşte Twitter (X) Alternatifi Uygulamalar

Elon Musk Satın Aldı, Tadı Kaçtı: İşte Twitter (X) Alternatifi Uygulamalar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.03.2025 - 20:46

Twitter, milyonlarca insanın severek kullandığı bir sosyal medya platformuydu. Fakat Elon Musk, Twitter'da ilk önce yatırımcı olarak başladı, daha sonra şirketin tamamını satın aldı. Milyarder Elon Musk'ın kendi fikirlerine göre şekillendirdiği Twitter'ın ismi de içeriği de değişti. Özellikle ABD seçimlerinde Trump'ın propaganda aracı haline gelen X, milyonlarca kullanıcısını kaybetti. 

Peki X alternatifi uygulamalar var mı?

İşte X (Twitter) harici kullanabileceğin sosyal medya alternatifleri!

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Herkes ona koştu: Bluesky

Herkes ona koştu: Bluesky

Twitter'ın eski sahibi Jack Dorsey'nin geliştirdiği Blueksy, bugün X'in en büyük rakibi konumunda. İlk başlarda davet koduyla içeri girebileceğiniz Bluesky'a giriş yapmak için artık davet kodu bulmanıza gerek yok. Haliyle kullanıcı sayısı da gün geçtikçe artıyor!

Meta'nın alternatifi Threads'e ne dersiniz?

Meta'nın alternatifi Threads'e ne dersiniz?

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Twitter'ın en yeni alternatifi olarak Threads'i piyasaya sürdü. Metin tabanlı bir uygulama olarak karşımıza çıkan Threads, ilk başlarda Instagram hesabının bağlanmasıyla kullanılabiliyordu. Daha sonra Instagram hesabı olmadan da hesap açılımı yapılmaya başlandı.

Rekabet Kurumu, Threads'i uygulamaya Instagram üzerinden girilmesi ve Instagram ile Threads arasında veri paylaşımı yapılması nedeniyle erişimi kapattı. Daha sonra gerekli anlaşmaların sağlandığı açıklandı ve Threads yeniden kullanıma açıldı.

Truth Social sadece Donald Trump'ın değil ki!

Truth Social sadece Donald Trump'ın değil ki!

Truth, kullanıcı deneyimi açısından Twitter'ın birebir aynısı. Kuruluş amacı ise 2020’de Donald Trump’ın Twitter’da maruz kaldığı ambargo. Dolayısıyla Truth'un daha fazla ifade özgürlüğüne sahip olduğu söyleniyor.

Bu platformda benzer ilgi alanına sahip olduğun insanlarla konuşabilir, gruplara veya kanallara dahil olabilirsin.

Eski dostumuz Tumblr'ı hatırladınız mı?

Eski dostumuz Tumblr'ı hatırladınız mı?

Twitter benzeri mikroblog sitesi olan Tumblr aslında güzel bir alternatif diyebiliriz. Toplamda 529 milyon blog içeren platformda her konu hakkında konuşuluyor. Eminiz ilginizi çekecek bir blog bulacaksınız.

Mastodon aslında Twitter'ın tam rakibi olabilir.

Mastodon aslında Twitter'ın tam rakibi olabilir.

Reklamsız, merkeziyetsiz ve aşırı özgür bir platform olan Mastodon şimdiden Hindistan ve Japonya'da Twitter'dan daha çok kullanıcıya sahip. Bu platform, Twitter'ın karşısındaki en güçlü rakipler arasında yer alıyor.

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İnternetin Twitter'dan önceki halini özlediysen Neocities tam senlik.

İnternetin Twitter'dan önceki halini özlediysen Neocities tam senlik.

Neocities aslında geocities'i örnek alan bir web sitesi oluşturma aracı. İnternetin ilk zamanlarında herkesin kendi sitelerini kurduğu bir yer gibi düşünebilirsin. Burada her kullanıcı kendi sitesini HTML olarak kodlayarak açabiliyor. Eğlenceli bir aktivite olabilir!

Kendi sosyal medya platformunu kurmaya ne dersin?

Kendi sosyal medya platformunu kurmaya ne dersin?

Bunun için Elon Musk kadar olmasa da yüklü miktarda paraya ve zamana ihtiyacın olacak. Eğer bunlara sahipsen şansını deneyebilirsin. Belki de Türkiye'den çıkacak olan Mark Zuckerberg sensindir, kim bilir? Hadi bir dene de bu medya işlerini milyarderlere bırakmayalım.

BONUS: Doğru yerdesin!

BONUS: Doğru yerdesin!

X alternatifi sosyal medya platformu arıyorsan fazla uzağa gitmene gerek yok. Türkiye'nin en büyük sosyal içerik sitesi Onedio'nun içeriklerinde keyifli vakit geçirebilir, testlerinde kendini bulabilir ve yorumlarda sosyalleşebilirsin. Gelmişken bir de kahve alır mıydın? ☕️

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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