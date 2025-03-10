Elon Musk Satın Aldı, Tadı Kaçtı: İşte Twitter (X) Alternatifi Uygulamalar
Elon Musk Satın Aldı, Tadı Kaçtı: İşte Twitter (X) Alternatifi Uygulamalar
Twitter, milyonlarca insanın severek kullandığı bir sosyal medya platformuydu. Fakat Elon Musk, Twitter'da ilk önce yatırımcı olarak başladı, daha sonra şirketin tamamını satın aldı. Milyarder Elon Musk'ın kendi fikirlerine göre şekillendirdiği Twitter'ın ismi de içeriği de değişti. Özellikle ABD seçimlerinde Trump'ın propaganda aracı haline gelen X, milyonlarca kullanıcısını kaybetti.
Peki X alternatifi uygulamalar var mı?
İşte X (Twitter) harici kullanabileceğin sosyal medya alternatifleri!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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