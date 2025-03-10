Elon Musk Satın Aldı, Tadı Kaçtı: İşte Twitter (X) Alternatifi Uygulamalar

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Twitter'ın en yeni alternatifi olarak Threads'i piyasaya sürdü. Metin tabanlı bir uygulama olarak karşımıza çıkan Threads, ilk başlarda Instagram hesabının bağlanmasıyla kullanılabiliyordu. Daha sonra Instagram hesabı olmadan da hesap açılımı yapılmaya başlandı.

Rekabet Kurumu, Threads'i uygulamaya Instagram üzerinden girilmesi ve Instagram ile Threads arasında veri paylaşımı yapılması nedeniyle erişimi kapattı. Daha sonra gerekli anlaşmaların sağlandığı açıklandı ve Threads yeniden kullanıma açıldı.