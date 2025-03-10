Twitter Çöktü, Kullanıcılar Bluesky'a Akın Etti!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal platformlarından biri olan Twitter'a (X) erişim sıkıntısı yaşanıyor. Gün içinde 3 kez yaşanan erişim sorununun ardından kullanıcılar soluğu Twitter'a benzer bir arayüze sahip olan Bluesky'da aldı.

Twitter’ın eski CEO’su olan Jack Dorsey tarafından başlatılan bir sosyal medya projesi Bluesky, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra yaptığı değişiklikler sebebiyle tercih edilmeye başlanmıştı.