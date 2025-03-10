Twitter Çöktü, Kullanıcılar Bluesky'a Akın Etti!
Twitter Çöktü, Kullanıcılar Bluesky'a Akın Etti!
Dünyanın en çok kullanılan sosyal platformlarından biri olan Twitter'a (X) erişim sıkıntısı yaşanıyor. Gün içinde 3 kez yaşanan erişim sorununun ardından kullanıcılar soluğu Twitter'a benzer bir arayüze sahip olan Bluesky'da aldı.
Twitter’ın eski CEO’su olan Jack Dorsey tarafından başlatılan bir sosyal medya projesi Bluesky, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra yaptığı değişiklikler sebebiyle tercih edilmeye başlanmıştı.
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Gün boyu "Twitter çöktü mü?" sorusunu soran kullanıcılar Twitter'ın neden çöktüğünü merak ettiler.
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Twitter'a erişim sorunu yaşanmasının ardından kullanıcılar soluğu Bluesky'da aldı. Uygulamayı bilmeyenler ise "Bluesky nedir, nasıl kullanılır?" diye araştırmaya başladılar.
Halihazırdaki Bluesky kullanıcıları da yeni ziyaretçilerini siteden yaptıkları paylaşımlarla karşıladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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