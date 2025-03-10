onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Twitter Çöktü, Kullanıcılar Bluesky'a Akın Etti!

Twitter Çöktü, Kullanıcılar Bluesky'a Akın Etti!

Twitter
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.03.2025 - 20:17

Dünyanın en çok kullanılan sosyal platformlarından biri olan Twitter'a (X) erişim sıkıntısı yaşanıyor. Gün içinde 3 kez yaşanan erişim sorununun ardından kullanıcılar soluğu Twitter'a benzer bir arayüze sahip olan Bluesky'da aldı.

Twitter’ın eski CEO’su olan Jack Dorsey tarafından başlatılan bir sosyal medya projesi Bluesky, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra yaptığı değişiklikler sebebiyle tercih edilmeye başlanmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gün boyu "Twitter çöktü mü?" sorusunu soran kullanıcılar Twitter'ın neden çöktüğünü merak ettiler.

Gün boyu "Twitter çöktü mü?" sorusunu soran kullanıcılar Twitter'ın neden çöktüğünü merak ettiler.

Gün içinde 3 kez çöken Twitter sebebiyle kullanıcılar anasayfayı güncellemekte ve yeni tweetleri görmekte sorun yaşadılar. Henüz resmi bir açıklama gelmemesi ne olduğuna dair merakı artırırken, sorunun ne zaman çözüleceği de bilinmiyor.

Twitter'a erişim sorunu yaşanmasının ardından kullanıcılar soluğu Bluesky'da aldı. Uygulamayı bilmeyenler ise "Bluesky nedir, nasıl kullanılır?" diye araştırmaya başladılar.

Twitter'a erişim sorunu yaşanmasının ardından kullanıcılar soluğu Bluesky'da aldı. Uygulamayı bilmeyenler ise "Bluesky nedir, nasıl kullanılır?" diye araştırmaya başladılar.

Twitter'ın çökmesinin ardından kullanıcılar soluğu eski sahibi Jack Dorsey tarafından geliştirilen Bluesky Social'da aldı. Twitter'ın sunduğu temel özelliklerin çoğunu bünyesinde barındıran Bluesky'da kullanıcılar kısa metin ve fotoğraf güncellemeleri gönderebilme, birbirlerini takip edip cevap verebilme ve diğer kişilerin gönderilerini paylaşabilme gibi imkanlara sahipler.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte yaptığı değişikliklerin ardından bazı Twitter kullanıcıları uygulamayı kullanmayı bırakıp Bluesky'ı tercih etmişti.

Halihazırdaki Bluesky kullanıcıları da yeni ziyaretçilerini siteden yaptıkları paylaşımlarla karşıladı.

Halihazırdaki Bluesky kullanıcıları da yeni ziyaretçilerini siteden yaptıkları paylaşımlarla karşıladı.

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın