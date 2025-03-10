onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Twitter (X) Çöktü Mü? Neden Açılmıyor? 10 Mart 2025 Twitter Erişim Problemi

Twitter (X) Çöktü Mü? Neden Açılmıyor? 10 Mart 2025 Twitter Erişim Problemi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.03.2025 - 13:10

Kullanıcılar Twitter (X) platformuna erişimde sorun yaşıyor. Birçok kullanıcı, timeline'ı güncelleyemediği gibi atılan tweet'leri görüntüleyemiyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken uygulamanın ne zaman normale döneceği belirsizliğini koruyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Twitter Çöktü mü?

Twitter Çöktü mü?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan X (Twitter), an  itibarıyla açılmıyor. Birçok kişi bağlantı, resim ve üçüncü parti uygulamalara erişim sorunu yaşıyor.

Twitter'a Erişim Kısıtlaması mı Var?

Twitter'a Erişim Kısıtlaması mı Var?

Kullanıcılar uygulamaya girince 'gönderi yüklenmedi' gibi hatalarla karşılaşırken, masaüstü sürümde de yükleme ekranında boş bir ekran duruyor. Bu sebeple uygulama kullanılamaz durumda.

Twitter (X) Neden Açılmıyor?

Twitter (X) Neden Açılmıyor?

Henüz Twitter'dan (X) resmi bir açıklama gelmedi. Ama şu an için veritabanında bir sıkıntı olduğu düşünülüyor. Dünya genelinde birçok kullanıcı erişimde problem yaşıyor.

Twitter (X) Ne Zaman Açılacak?

Twitter (X) Ne Zaman Açılacak?

12.21 sularında erişim problemi yaşayan kullanıcılar, 13.15 itibarıyla Twitter (X) anasayfasında sorun yaşamadıklarını bildirdi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın