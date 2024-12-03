Kızıl Goncalar Vahit’in Astrolojik Analizi: Hangi Burç Onu Böylesine Acımasız Yaptı?
Kızıl Goncalar Vahit’in Astrolojik Analizi: Hangi Burç Onu Böylesine Acımasız Yaptı?
Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezonuna Vahit karakteri damgasını vurdu. Kötülükte sınır tanımayan bu karaktere adeta şeytana pabucunu ters giydiriyor. Cüneyd'e duyduğu öfke onu zalimliğe sürükledi. Her bölüm sonrası izleyici Vahit'ten daha da nefret ediyor. Peki, Vahit karakterinin burcu ne olabilir? Hangi astrolojik birleşme onu böylesine zalim yaptı? Gelin birlikte bakalım...
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1. Güneş Burcu: Oğlak
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2. Yükselen: Aslan
3. Ay Burcu: Akrep
Vahit gibi zeki, manipülatif ve güçlü bir karakterin bu kombinasyonu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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