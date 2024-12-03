Kızıl Goncalar Vahit’in Astrolojik Analizi: Hangi Burç Onu Böylesine Acımasız Yaptı?

Vahit'in duygusal olarak derin ancak kontrolcü yapısı, Akrep Ay ile uyumlu görünüyor. Ay burcu, duygusal dünyayı ve içsel motivasyonları temsil eder. Akrep Ay, kaybettiği şeylere saplantılı bir şekilde bağlanabilir ve intikam ya da güç odaklı davranışlar sergileyebilir. Eşine duyduğu özlem ve diğer insanlara olan güvensizliği, Akrep'in yoğun duygusal doğasına işaret ediyor.