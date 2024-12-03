Kızıl Goncalar'da Vahit'in Ölümünün Ardından Tolga Tekin'in Diziden Ayrılıp Ayrılmadığı Merak Konusu Oldu
Kızıl Goncalar'da Vahit'in Ölümünün Ardından Tolga Tekin'in Diziden Ayrılıp Ayrılmadığı Merak Konusu Oldu
Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd babası Vahit'i dergahtan göndermeyi başardı. Dizinin son bölümünde Cüneyd tarikat lideri olurken; Sadi Hüdayi gizli bir plan içerisindeydi. Kardeşi Vahit'i kıskıvrak yakaladığını düşünen Sadi, kardeşinin ölüm emrini verdi. Vahit karnından bıçaklanıp denize atıldı. Ancak ölüp ölmediği hakkında kesin bir bilgi verilmedi. İzleyenler Vahit'e hayat veren Tolga Tekin'in diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor.
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Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar son zamanların en dikkat çeken dizileri arasında yerini almayı başardı.
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Son bölümde izleyiciyi ters köşe yapan bir olay yaşandı. Dizide Cüneyd'in babası Vahit, kardeşi Sadi Hüdayi'nin emri ile öldürüldü.
Vahit'in çetesi ile işbirliği yapan Sadi Hüdayi iyi mi etti, kötü mü etti bilinmez. Ancak güvenilmez insanlara bel bağladığı bilgisayarın başına kalmasından anlaşıldı.
Sinsice işlerin içine çekilmeye çalışılan Sadi Hüdayi, Vahit'in karnından bıçaklandığını görmüş olsa da öldüğünden emin olamadı. Dizide "Sabah cansız bedeni karaya vurur. Öyle anlaşılır." şeklinde bir ifade kullanıldı.
Heyecanın zirve yaptığı dizinin son bölümünün ardından izleyenlerin aklında tek soru kaldı: "Vahit öldü mü? Eğer Vahit öldüyse Tolga Tekin diziden ayrılıyor mu?"
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Konu ile ilgili diziden resmi bir açıklama yapılmasa da Vahit'in öldüğüne kimse inanmadı.
Sosyal medyada "O yine bir yerlerden çıkar." şekilde yorumlar geldi.
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Açıkçası biz de bu kadar kolayca hayatımızdan çıkacağına inanmıyoruz.
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Ayrıca Tolga Tekin'in menajerinin Instagram hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırıyor. Sizce Vahit öldü mü? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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