Kızıl Goncalar'da Vahit'in Ölümünün Ardından Tolga Tekin'in Diziden Ayrılıp Ayrılmadığı Merak Konusu Oldu

Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd babası Vahit'i dergahtan göndermeyi başardı. Dizinin son bölümünde Cüneyd tarikat lideri olurken; Sadi Hüdayi gizli bir plan içerisindeydi. Kardeşi Vahit'i kıskıvrak yakaladığını düşünen Sadi, kardeşinin ölüm emrini verdi. Vahit karnından bıçaklanıp denize atıldı. Ancak ölüp ölmediği hakkında kesin bir bilgi verilmedi. İzleyenler Vahit'e hayat veren Tolga Tekin'in diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor.