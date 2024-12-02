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Giray Altınok Yeni Dizisi Karşılaşmalar ile İlgili Sürpriz Tüyolar Verdi!

Giray Altınok Yeni Dizisi Karşılaşmalar ile İlgili Sürpriz Tüyolar Verdi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
02.12.2024 - 12:21

Prens dizisi ile akıllara kazınan başarılı oyuncu Giray Altınok, İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu oldu. Yeni dizisi hakkında konuşan Altınok, aynı zamanda yönetmenliğini üstlendiği Karşılaşmalar ile ilgili ilk kez açıklama yaptı. Diziden sürpriz detayları açıkladı. İzleyicinin ilk tepkilerinden söz etti. İşte, Giray Altınok'un yeni dizisinden ilk tüyolar...

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=etKxk...
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Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Prens dizisi ile akıllara kazınan Giray Altınok, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Prens dizisi ile akıllara kazınan Giray Altınok, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.

Programda, yeni sezondan heyecan verici detaylar paylaşan Altınok, aynı zamanda yönetmenliğini yaptığı Karşılaşmalar dizisine yönelik aldığı övgülerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programda, yeni sezondan heyecan verici detaylar paylaşan Altınok, aynı zamanda yönetmenliğini yaptığı Karşılaşmalar dizisine yönelik aldığı övgülerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dizinin en dikkat çeken unsurlarından biri, Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı karakter gereği etkileyici değişimiydi.

Dizinin en dikkat çeken unsurlarından biri, Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı karakter gereği etkileyici değişimiydi.

İbrahim Selim, bu bölümleri oldukça keyifli bulduğunu ifade ederken Altınok, "Bölümleri küçük ipuçlarıyla birbirine bağladık. Seyirciler bu bağlantıları fark ettikçe daha çok keyif alıyorlar," diyerek merak uyandırıcı açıklamalarda bulundu.

İbrahim Selim, bu bölümleri oldukça keyifli bulduğunu ifade ederken Altınok, "Bölümleri küçük ipuçlarıyla birbirine bağladık. Seyirciler bu bağlantıları fark ettikçe daha çok keyif alıyorlar," diyerek merak uyandırıcı açıklamalarda bulundu.

Yayının tamamını buradan izleyebilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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