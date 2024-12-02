Giray Altınok Yeni Dizisi Karşılaşmalar ile İlgili Sürpriz Tüyolar Verdi!

Prens dizisi ile akıllara kazınan başarılı oyuncu Giray Altınok, İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu oldu. Yeni dizisi hakkında konuşan Altınok, aynı zamanda yönetmenliğini üstlendiği Karşılaşmalar ile ilgili ilk kez açıklama yaptı. Diziden sürpriz detayları açıkladı. İzleyicinin ilk tepkilerinden söz etti. İşte, Giray Altınok'un yeni dizisinden ilk tüyolar...