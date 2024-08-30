Giray Altınok'tan Yeni Dizi: Ünlü Oyuncuların Yer Aldığı Karşılaşmalar'dan İlk Fragman Geldi!
Giray Altınok'tan Yeni Dizi: Ünlü Oyuncuların Yer Aldığı Karşılaşmalar'dan İlk Fragman Geldi!
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Başarılı senarist ve oyuncu Giray Altınok, Prens dizisiyle büyük bir kitlenin beğenisini kazanmayı başarmıştı.
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Bu büyük başarının ardından da EXXEN'de yayınlanacak yepyeni bir dizinin duyurusu yapılmıştı.
Kadrosunda Begüm Öner, Bora Akkaş, Canberk Gültekin, Cansu Diktaş Altınok, Cem Gelinoğlu, Deniz Hamzaoğlu, Erdem Yener, Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Mahir İpek, Melis Babadağ, Muammer Tali, Muttalip Müjdeci, Sarp Apak, Sinem Kobal, Şükrü Özyıldız, Uraz Kaygılaroğlu ve Zerrin Sümer'in yer aldığı Karşılaşmalar dizisiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Günlük hayatta "bu kadar da olmaz" denilen karşılaşmaları her bölümde farklı oyuncu ve hikayelerle verecek Karşılaşmalar dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.
Giray Altınok'un yaptığı paylaşımla ilk tanıtımı buradan izleyebilirsiniz:
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Çıtayı bir hayli yükselten Giray Altınok'tan yeni dizi gelince, fragmana da yorum yağdı haliyle!
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