Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Giray Altınok'tan Yeni Dizi: Ünlü Oyuncuların Yer Aldığı Karşılaşmalar'dan İlk Fragman Geldi!

Giray Altınok'tan Yeni Dizi: Ünlü Oyuncuların Yer Aldığı Karşılaşmalar'dan İlk Fragman Geldi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 15:22

Prens'le gönüllerde taht kuran Giray Altınok'tan yeni dizi geliyor. EXXEN'de yayınlanacak Karşılaşmalar'ın çekimlerinin tamamlanmasının ardından ilk fragman yayınlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başarılı senarist ve oyuncu Giray Altınok, Prens dizisiyle büyük bir kitlenin beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Başarılı senarist ve oyuncu Giray Altınok, Prens dizisiyle büyük bir kitlenin beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Bu büyük başarının ardından da EXXEN'de yayınlanacak yepyeni bir dizinin duyurusu yapılmıştı.

Bu büyük başarının ardından da EXXEN'de yayınlanacak yepyeni bir dizinin duyurusu yapılmıştı.

Kadrosunda Begüm Öner, Bora Akkaş, Canberk Gültekin, Cansu Diktaş Altınok, Cem Gelinoğlu, Deniz Hamzaoğlu, Erdem Yener, Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Mahir İpek, Melis Babadağ, Muammer Tali, Muttalip Müjdeci, Sarp Apak, Sinem Kobal, Şükrü Özyıldız, Uraz Kaygılaroğlu ve Zerrin Sümer'in yer aldığı Karşılaşmalar dizisiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Kadrosunda Begüm Öner, Bora Akkaş, Canberk Gültekin, Cansu Diktaş Altınok, Cem Gelinoğlu, Deniz Hamzaoğlu, Erdem Yener, Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Mahir İpek, Melis Babadağ, Muammer Tali, Muttalip Müjdeci, Sarp Apak, Sinem Kobal, Şükrü Özyıldız, Uraz Kaygılaroğlu ve Zerrin Sümer'in yer aldığı Karşılaşmalar dizisiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Günlük hayatta "bu kadar da olmaz" denilen karşılaşmaları her bölümde farklı oyuncu ve hikayelerle verecek Karşılaşmalar dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.

Günlük hayatta "bu kadar da olmaz" denilen karşılaşmaları her bölümde farklı oyuncu ve hikayelerle verecek Karşılaşmalar dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.

Giray Altınok'un yaptığı paylaşımla ilk tanıtımı buradan izleyebilirsiniz:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çıtayı bir hayli yükselten Giray Altınok'tan yeni dizi gelince, fragmana da yorum yağdı haliyle!

Çıtayı bir hayli yükselten Giray Altınok'tan yeni dizi gelince, fragmana da yorum yağdı haliyle!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın