Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Türkan Şoray, Yeşilçam'da 'Öpüşmeme' Kararını Nasıl Aldığını İlk Kez Açıkladı!

Türkan Şoray, Yeşilçam'da 'Öpüşmeme' Kararını Nasıl Aldığını İlk Kez Açıkladı!

Türkan Şoray Yeşilçam
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 10:29

'Sultan' Türkan Şoray'ın Yeşilçam kanunlarını duymayanınız yoktur. Rol aldığı 200'ün üstünde filmle unutulmaz bir ün elde eden ünlü oyuncu, filmlerde öpüşmeme kararı alışını açıkladı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yeşilçam'ın en sevilen ve en çok aranılan isimlerinden biri olan Türkan Şoray, 200'ün üstünde filmde rol almış usta bir oyuncu!

Yeşilçam'ın en sevilen ve en çok aranılan isimlerinden biri olan Türkan Şoray, 200'ün üstünde filmde rol almış usta bir oyuncu!

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan usta oyuncunun Yeşilçam için pek çok kurala sahip olduğunu biliyorsunuzdur.

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan usta oyuncunun Yeşilçam için pek çok kurala sahip olduğunu biliyorsunuzdur.

Ve tabii bu kuralların başında da 'öpüşmeme' kararının yer aldığından eminiz haberdarsınızdır!

Ve tabii bu kuralların başında da 'öpüşmeme' kararının yer aldığından eminiz haberdarsınızdır!

Ünlü oyuncu, 15 yaşında rol aldığı "Köyde Bir Kız Sevdim" filminde yaklaşık 15 defa Ayhan Işık'la öpüştürüldüğünü dile getirdi.

Ünlü oyuncu, 15 yaşında rol aldığı "Köyde Bir Kız Sevdim" filminde yaklaşık 15 defa Ayhan Işık'la öpüştürüldüğünü dile getirdi.

Çocukluk yaşını geçtiğinde ise öpüşme sahnelerinin kendisini rahatsız ettiğini, utanmaya başladığını dile getirdi.

Başarılı oyuncu, tanınır hale gelince de kendiyle ilgili kurallara 'öpüşmeme' kararını da eklediğini anlattı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın