Türkan Şoray, Yeşilçam'da 'Öpüşmeme' Kararını Nasıl Aldığını İlk Kez Açıkladı!
Türkan Şoray, Yeşilçam'da 'Öpüşmeme' Kararını Nasıl Aldığını İlk Kez Açıkladı!
'Sultan' Türkan Şoray'ın Yeşilçam kanunlarını duymayanınız yoktur. Rol aldığı 200'ün üstünde filmle unutulmaz bir ün elde eden ünlü oyuncu, filmlerde öpüşmeme kararı alışını açıkladı!
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Yeşilçam'ın en sevilen ve en çok aranılan isimlerinden biri olan Türkan Şoray, 200'ün üstünde filmde rol almış usta bir oyuncu!
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Güzelliğiyle kendine hayran bırakan usta oyuncunun Yeşilçam için pek çok kurala sahip olduğunu biliyorsunuzdur.
Ve tabii bu kuralların başında da 'öpüşmeme' kararının yer aldığından eminiz haberdarsınızdır!
Ünlü oyuncu, 15 yaşında rol aldığı "Köyde Bir Kız Sevdim" filminde yaklaşık 15 defa Ayhan Işık'la öpüştürüldüğünü dile getirdi.
Başarılı oyuncu, tanınır hale gelince de kendiyle ilgili kurallara 'öpüşmeme' kararını da eklediğini anlattı.
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