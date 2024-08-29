"Tükür Babanın Suratına" Repliğiyle Hatırladığımız "Ne Olacak Şimdi" ile İlgili Bayılacağınız Detaylar
"Tükür Babanın Suratına" Repliğiyle Hatırladığımız "Ne Olacak Şimdi" ile İlgili Bayılacağınız Detaylar
Bazı filmler vardır, 100 kere de seyretseniz bıkmazsınız. Ne Olacak Şimdi filimi de onlardan bir tanesi. Bakalım bu detayları siz de sevecek misiniz?
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Yeşilçam'ın defalarca izlenen, her izlendiğinde yeniden keyif veren filmlerinden biridir "Ne Olacak Şimdi".
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1979 yılında çekilen filmin senaryosu Sadık Şendil'e ait. Yönetmen koltuğunda ise Yeşilçam'da çığır açmış Atıf Yılmaz var.
Levent Kırca'nın gelenekselliği, Nevra Serezli'nin de modernizmi temsil ettiği film çiftler arasındaki kültür farkını bizlere esprili bir dille anlatır.
Filmde Levent Kırca 29, Nevra Serezli 35, Şener Şen 38, Perran Kutman ise 30 yaşında. Seyrederken hiçbirimiz bu farklılıkları görmüyoruz aslında.
Filmin yıllar sonra akılda kalan ve hala daha söylenen repliği ise "Yaz kızım 200 torba çimento" diye başlıyor...
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Bu arada ne kadar dikkatinizi çekti bilmiyoruz ama Şener Şen'in filmdeki ismi Şakir, aslında o dönem kendisine yapışmış bir rol ismi. Ünlü oyuncu Çiçek Abbas, Çöpçüler Kralı ve Aşık Oldum filmlerinde de hep Şakir olmuştu.
Orta direk ailenin çalışmayan ev hanımı Perran Kutman'ın canlandırdığı rolün de hakkını vermek gerek. Yönetmen bu filmde o dönemki Türkiye'nin her statüsündeki insan profiline yer vermiştir.
Levent Kırca yıllar sonra bu film için bir röportajında şöyle demiş. "O dönemlerde bu filmler Türkiye'ye iki beden büyük gelmişti, şimdi değeri anlaşıldı ama geç oldu. Zaten bizi de ölünce anlarlar ancak."
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