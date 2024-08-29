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Gizlenen Sırları Ortaya Çıkarıyoruz: Film Gecenizi Dedektiflik Oyununa Çevirecek En İyi Gizem Filmleri

etiket Gizlenen Sırları Ortaya Çıkarıyoruz: Film Gecenizi Dedektiflik Oyununa Çevirecek En İyi Gizem Filmleri

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 18:01

Başından sonuna kadar merakınızı dinç tutacak ve içine girerek olayı çözmeye çalışan bir ana karakter olmak isteyeceğiniz filmler ile geldik size. Gizemli, gerilimi yüksek bu filmler odağınızın başka bir şeye kaymasına izin vermez ve dedektif edasıyla yaşananları çözmeye çalışırsınız. Gelin beraber bu tarz filmlere göz atalım!

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1. The Silence of the Lambs

IMDb: 8.6

Genç bir FBI ajanı zeki ve tehlikeli olan seri katil ile kedi-fare oyununa girişir. Psikolojik incelemenin yapıldığı bu filmde bolca gerilim ve gizem unsuru var. Olayları birbirlerine bağlarken zorlanacağınızı biliyorum!

2. The Usual Suspects

IMDb: 8.5

Beş suçlunun karıştığı değişik bir soygunun arka planındaki gerçek açığa çıkarılmaya çalışılır. Beklenmedik sonu ile akılınıza kazınacak bu filmi izlerken olayı çözmeye çalışacak ve dedektif gibi mantık yürütmeleri yapacaksınız.

3. Rear Window

IMDb: 8.5

Alfred Hitchcock'un eserlerinden biri olan bu filmde bacağı kırıldığı için eve hapsolmuş bir fotoğrafçının komşularını gözetlemesi anlatılır. Gözetleme esnasında bir cinayete tanık olur. Gerilimi ve gizemi buram buram hissedeceğiniz bu filmi izlemelisiniz!

4. Oldboy

IMDb: 8.3

Güney Kore yapımı bu film 15 yıl boyunca hapsedilen bir adamın serbest kaldıktan sonra intikam almak için yaptıklarını aktarıyor. Şok etkisi yaratacak olaylar silsilesi ile karşı karşıya kalacaksınız. Gizemi ve gerilimi buram buram hissedeceksiniz.

5. Mullholland Drive

IMDb: 7.9

David Lynch'in yönettiği sürrealist film, kazadan sonra hafızasını kaybeden bir kadını ve ona yardım etmeye çalışan genç oyuncuyu ele alıyor. Gizemi ve merakı dinç tutan bu filmi izleyenlerin sürekli olarak tahminler yürütmeye çalışacağına eminim!

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6. Zodiac

IMDb: 7.7

David Fincher'ın yönettiği gerilim dolu bu film 1960-70'lerde Son Francisco'da olan ünlü Zodiac katilinden bahsediyor. Gazeteci ve dedektiflerle birlikte kimliği bilinmeyen seri katili yakalamaya çalışıyorsunuz. Ekrandan gözünüzü ayıramayacağınız, gerileceğiniz ve olayların nasıl geliştiğini çözmeyeceğiniz bir film.

7. The Game

IMDb: 7.7

David Fincher'ın yönettiği bu gerilim filminde zengin bir iş adamı doğum gününde kardeşinden bir hediye alır. Bu hediye bir oyundur. Oyun yüzünden ana kahramanın hayatının nasıl karardığını izlerken gerileceksiniz.

8. Gone Baby Gone

IMDb: 7.6

Ben Affleck'in yönettiği bu filmde Boston'da kaybolan küçük bir kızı arayan iki dedektifin yaşadıklarını anlatılıyor. Ahlaki ikilemlerin yer aldığı bu filmin gidişatı sizi ekrana sabitleyecek ve merak duygunuzu canlı tutacak.

9. Mystery Road

IMDb: 7.5

2013 yılında çıkan bu Avustralya yapımı filmde yerli bir dedektif küçük bir kasabadaki cinayet olayını çözmeye çalışıyor. Sosyal ve kültürel temalarıyla film büyülü bir hale geliyor. Beklenmedik, karmaşık hikayeleri ile dedektiflik oyunu oynuyormuş gibi hissedeceksiniz.

10. The Girl on the Train

IMDb: 6.5

2016 yılında çıkan ve bir romandan uyarlanan bu filmde her gün aynı trene binen bir kadın geçtiği evi inceler. Bir gün gizemli bir olaya tanık olur. Hafıza kaybı, psikolojik gerilim unsurlarına sahip bu filmi seveceksiniz!

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