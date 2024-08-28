Giray Altınok Prens'in İlk Sezonunda Oyuncuların Çırılçıplak Olduğu Sahneyle İlgili Konuştu!
Giray Altınok Prens'in İlk Sezonunda Oyuncuların Çırılçıplak Olduğu Sahneyle İlgili Konuştu!
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9ewfP...
BluTV ekranlarında yayınlandığı ilk iki sezonla büyük bir izleyici kitlesi elde eden Prens, üçüncü sezon onayını da çoktan aldı! İzleyiciyi kahkahaya boğmayı başaran bu harika dizinin ilk sezonu oyuncuların çırılçıplak olduğu bir sahneyle başlıyordu. Dizinin senaristi ve başrolü Giray Altınok, o sahneyle ilgili konuştu!
Kaynak: Mensoloji
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Son zamanların en çok sevilen yerli yapımlarından biri olmayı başaran Prens, üçüncü sezon onayını alarak hayranlarını sevindirmeyi başarmıştı.
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Neredeyse her sahnesiyle kahkahaya boğmayı başaran dizi, 2. sezonunda özellikle Philippe'in ölümüyle ters köşe yaparak herkesi bir anda yasa boğmuştu.
Başta Hasharia'nın intikam yemini olmak üzere, ikinci sezonun finalinde de kadınların güçlenişini izlemiştik.
Biz üçüncü sezon yaşanacakları merak ederken, dizinin senaristi ve başrolü Giray Altınok'tan ilk sezondaki bir sahneyle ilgili açıklama geldi.
Diziyi izleyenler hatırlayacaktır, dizinin ilk sezonu pek çok oyuncunun çıplak bir şekilde görüntülenmesiyle başlıyordu.
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Sahnede oyuncuların çok rahat ve profesyonel olduğunu dile getiren Altınok, diziyi yazanlar olarak kendilerinin gerildiklerini itiraf etti.
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