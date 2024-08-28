Giray Altınok Prens'in İlk Sezonunda Oyuncuların Çırılçıplak Olduğu Sahneyle İlgili Konuştu!

BluTV ekranlarında yayınlandığı ilk iki sezonla büyük bir izleyici kitlesi elde eden Prens, üçüncü sezon onayını da çoktan aldı! İzleyiciyi kahkahaya boğmayı başaran bu harika dizinin ilk sezonu oyuncuların çırılçıplak olduğu bir sahneyle başlıyordu. Dizinin senaristi ve başrolü Giray Altınok, o sahneyle ilgili konuştu!

Kaynak: Mensoloji