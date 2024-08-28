"Şaban Oğlu Şaban" Filmiyle İlgili Daha Önce Duymadığınız ve Bayılacağınız Detaylar
"Şaban Oğlu Şaban" Filmiyle İlgili Daha Önce Duymadığınız ve Bayılacağınız Detaylar
Gözümüzün bebeği Yeşilçam filmlerinde bugün Şaban Oğlu Şaban filmi var. Bakalım bu detayları okuduktan sonra filmi başka gözle izleyecek misiniz?
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Gözümüzün bebeği Yeşilçam filmlerinin en başında gelir Şaban Oğlu Şaban. Arzu Film klasiği olan yapım 1977 yılında Ertem Eğilmez tarafından çekildi. Birbirine karıştırdığımız Süt Kardeşler de (Gulyabanili olan) bu filmden 1 yıl önce çekilmiş.
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Yönetmen Ertem Eğilmez'in filmin adını, Dumlupınar Şehitliği'nde yatan bir kahramanın anıt mezarından esinlendiği söylenir ama rivayet mi gerçek mi bu kısmı kesin değil.
Filmin çekildiği tarihte Şener Şen 36, Kemal Sunal 33, Halit Akçatepe ise 39 yaşındaydı. Halit Akçatepe'nin en yaşlıları olmasına şaşırmanız bizce çok normal.
Şaban ve Ramazan, hafiyelik yapmak için çeşitli şekillerde köşke girmeye çalışır bildiğiniz gibi. Bunlardan bir tanesi de "bacacılar" sahnesidir ama filmde bu kısım yoktur. İsterseniz elimizde, filme konmayan o sahneden bir fotoğraf var 👇
Bir tanecik ekibimizin Yeşilköy'deki köşke girerken çarşaf sahnesi için yaptığı hazırlığı da görelim. Önde Ertem Eğilmez, yanında Kartal Tibet, hemen arkasında Halit Akçatepe ve Kemal Sunal'ı görebilirsiniz.
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"Aranızda el bombası atmayı bilmeyen hayvanlar var", "Anasını bile bellerim it oğlu itin", "Ben de şeyimi öpeceksin sandım", Şaban Bey, beni niye aramıyorsunuz?" gibi filmin unutulmayan repliklerini de şöyle kenara koyalım. Artık bu filmi 100. kez yeniden izlemek farz oldu...
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