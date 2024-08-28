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Efsanevi Dizi Lost Oyuncularının 20 Yıllık Değişimleri

Efsanevi Dizi Lost Oyuncularının 20 Yıllık Değişimleri

dizi Netflix
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 10:57 Son Güncelleme: 28.08.2024 - 11:36

İlk olarak 2004 yılında yayınlanan efsanevi dizi Lost, üzerinden 20 yıl geçmesinin ardından Netflix'te yayınlanmaya başladı. Biz de Lost oyuncuları neler yapıyor bir araştıralım dedik!

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2004 yılında hayatımıza giren Lost, o dönem öyle bir furya haline gelmişti ki dizinin enfes hikayesi için forum siteleri dahi açılmıştı.

2004 yılında hayatımıza giren Lost, o dönem öyle bir furya haline gelmişti ki dizinin enfes hikayesi için forum siteleri dahi açılmıştı.

Asla basit bir senaryoya sahip olmayan Lost, beklentilerin altında kalan finali hariç en zekice yazılmış dizi olurken, üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen Lost furyası devam ediyor.

Asla basit bir senaryoya sahip olmayan Lost, beklentilerin altında kalan finali hariç en zekice yazılmış dizi olurken, üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen Lost furyası devam ediyor.

2010'da final yapan dizi hala eskimeden izlenmeye devam edilirken, Netflix Lost'u yayınlama kararı aldı ve efsane dizi bir kez daha izlenme rekorları kırmaya başladı. Biz de Lost dizi karakterlerinin 20 yıllık değişimlerini ele aldık.

2010'da final yapan dizi hala eskimeden izlenmeye devam edilirken, Netflix Lost'u yayınlama kararı aldı ve efsane dizi bir kez daha izlenme rekorları kırmaya başladı. Biz de Lost dizi karakterlerinin 20 yıllık değişimlerini ele aldık.

Jack Shephard - Matthew Fox

Jack Shephard - Matthew Fox

Kate Austen - Evangeline Lilly

Kate Austen - Evangeline Lilly
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Hugo "Hurley" Reyes - Jorge Garcia

Hugo "Hurley" Reyes - Jorge Garcia

James "Sawyer" Ford - Josh Holloway

James "Sawyer" Ford - Josh Holloway

Sun-Hwa Kwon - Yunjin Kim

Sun-Hwa Kwon - Yunjin Kim

Jin-Soo Kwon - Daniel Dae Kim

Jin-Soo Kwon - Daniel Dae Kim

John Locke - Terry O'Quinn

John Locke - Terry O'Quinn
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Sayid Jarrah - Naveen Andrews

Sayid Jarrah - Naveen Andrews

Charlie Pace - Dominic Monaghan

Charlie Pace - Dominic Monaghan

Claire Littleton - Emilie de Ravin

Claire Littleton - Emilie de Ravin

Michael Dawson - Harold Perrineau

Michael Dawson - Harold Perrineau

Walt Lloyd - Malcolm David Kelly

Walt Lloyd - Malcolm David Kelly
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Ben Linus - Michael Emerson

Ben Linus - Michael Emerson

Desmond Hume - Henry Ian Cusick

Desmond Hume - Henry Ian Cusick

Boone Carlyle - Ian Somerhalder

Boone Carlyle - Ian Somerhalder

Shannon Rutherford - Maggie Grace

Shannon Rutherford - Maggie Grace

Ana Lucia Cortez - Michelle Rodriguez

Ana Lucia Cortez - Michelle Rodriguez

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