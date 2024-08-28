Efsanevi Dizi Lost Oyuncularının 20 Yıllık Değişimleri
Efsanevi Dizi Lost Oyuncularının 20 Yıllık Değişimleri
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2004 yılında hayatımıza giren Lost, o dönem öyle bir furya haline gelmişti ki dizinin enfes hikayesi için forum siteleri dahi açılmıştı.
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Asla basit bir senaryoya sahip olmayan Lost, beklentilerin altında kalan finali hariç en zekice yazılmış dizi olurken, üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen Lost furyası devam ediyor.
2010'da final yapan dizi hala eskimeden izlenmeye devam edilirken, Netflix Lost'u yayınlama kararı aldı ve efsane dizi bir kez daha izlenme rekorları kırmaya başladı. Biz de Lost dizi karakterlerinin 20 yıllık değişimlerini ele aldık.
Jack Shephard - Matthew Fox
Kate Austen - Evangeline Lilly
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Hugo "Hurley" Reyes - Jorge Garcia
James "Sawyer" Ford - Josh Holloway
Sun-Hwa Kwon - Yunjin Kim
Jin-Soo Kwon - Daniel Dae Kim
John Locke - Terry O'Quinn
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Sayid Jarrah - Naveen Andrews
Charlie Pace - Dominic Monaghan
Claire Littleton - Emilie de Ravin
Michael Dawson - Harold Perrineau
Walt Lloyd - Malcolm David Kelly
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Ben Linus - Michael Emerson
Desmond Hume - Henry Ian Cusick
Boone Carlyle - Ian Somerhalder
Shannon Rutherford - Maggie Grace
Ana Lucia Cortez - Michelle Rodriguez
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