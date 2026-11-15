803 Bin Kişinin Oyuyla Avrupa'nın En İyi 10 Noel Pazarı Seçildi

1. Craiova, Romanya: Romanya'nın Craiova kenti listenin zirvesine yerleşti ve Strasbourg, Viyana ile Dresden'i geride bıraktı. 280 bin metrekareyi aşan etkinlik alanıyla Avrupa'nın yüzölçümü bakımından en büyük Noel organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Bu yıl Fındıkkıran temasıyla hazırlanan pazarda dev süslemeler, büyük boy şekerlemeler, oyuncak heykeller ve milyonlarca ışık kullanılıyor. Doğu Avrupa'nın en yüksek Noel Baba kızağı, buz pateni pisti ve panoramik dönme dolap ziyaretçileri bekliyor. Yemek bölümünde Ermeni, Gürcü, Yunan, Türk, Moldovalı, Bulgar ve Sırp mutfaklarından lezzetler sunuluyor. Kasım ortasından ocak başına süren etkinlik 142 binden fazla oy aldı, bu önceki yıllarda ödül kazanan destinasyonların neredeyse iki katı.

2. Zürih, İsviçre: Zürih'in Noel etkinlikleri Opera Binası ile Zürih Gölü arasındaki Sechseläutenplatz'da kurulan Wienachtsdorf'ta toplanıyor. Ahşap stantları ve büyük Noel ağacıyla dikkat çeken pazar, İsviçre geleneklerini modern kent yaşamıyla buluşturuyor. Ana tren istasyonunun yakınındaki Weihnachtsallee yaklaşık 80 değişken stantta uluslararası lezzetler ve tasarım ürünleri sunuyor. İsviçre Ulusal Müzesi'nin avlusundaki Illuminarium ise ışık ve ses gösterileriyle kente sanatsal bir Noel havası katıyor. Zürih'teki pazarlar 19 Kasım-23 Aralık 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.