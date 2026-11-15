803 Bin Kişinin Oyuyla Avrupa'nın En İyi 10 Noel Pazarı Seçildi
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Avrupa'nın En İyi Destinasyonları'nın 2026 Noel pazarı oylamasına 179 ülkeden 803 bin 258 kişi katıldı. Oylama, Avrupa'da her yıl düzenlenen 1.500'den fazla pazar arasından 10 destinasyonu öne çıkardı. Listenin zirvesinde Strasbourg, Viyana ve Dresden gibi bilinen adresleri geride bırakan bir kent var. Lizbon ve Paris ise sıralamaya ilk kez girdi.
Craiova zirvede, Zürih ikinci.
Riga üçüncü, Lizbon ilk kez listede.
Debrecen beşinci, Govone ve Asti altıncı.
Valkenburg yedinci, Viyana sekizinci.
Montbéliard dokuzuncu, Paris onuncu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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