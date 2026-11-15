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803 Bin Kişinin Oyuyla Avrupa'nın En İyi 10 Noel Pazarı Seçildi

803 Bin Kişinin Oyuyla Avrupa'nın En İyi 10 Noel Pazarı Seçildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 16:57
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Avrupa'nın En İyi Destinasyonları'nın 2026 Noel pazarı oylamasına 179 ülkeden 803 bin 258 kişi katıldı. Oylama, Avrupa'da her yıl düzenlenen 1.500'den fazla pazar arasından 10 destinasyonu öne çıkardı. Listenin zirvesinde Strasbourg, Viyana ve Dresden gibi bilinen adresleri geride bırakan bir kent var. Lizbon ve Paris ise sıralamaya ilk kez girdi.

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Craiova zirvede, Zürih ikinci.

Craiova zirvede, Zürih ikinci.

1. Craiova, Romanya: Romanya'nın Craiova kenti listenin zirvesine yerleşti ve Strasbourg, Viyana ile Dresden'i geride bıraktı. 280 bin metrekareyi aşan etkinlik alanıyla Avrupa'nın yüzölçümü bakımından en büyük Noel organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Bu yıl Fındıkkıran temasıyla hazırlanan pazarda dev süslemeler, büyük boy şekerlemeler, oyuncak heykeller ve milyonlarca ışık kullanılıyor. Doğu Avrupa'nın en yüksek Noel Baba kızağı, buz pateni pisti ve panoramik dönme dolap ziyaretçileri bekliyor. Yemek bölümünde Ermeni, Gürcü, Yunan, Türk, Moldovalı, Bulgar ve Sırp mutfaklarından lezzetler sunuluyor. Kasım ortasından ocak başına süren etkinlik 142 binden fazla oy aldı, bu önceki yıllarda ödül kazanan destinasyonların neredeyse iki katı.

2. Zürih, İsviçre: Zürih'in Noel etkinlikleri Opera Binası ile Zürih Gölü arasındaki Sechseläutenplatz'da kurulan Wienachtsdorf'ta toplanıyor. Ahşap stantları ve büyük Noel ağacıyla dikkat çeken pazar, İsviçre geleneklerini modern kent yaşamıyla buluşturuyor. Ana tren istasyonunun yakınındaki Weihnachtsallee yaklaşık 80 değişken stantta uluslararası lezzetler ve tasarım ürünleri sunuyor. İsviçre Ulusal Müzesi'nin avlusundaki Illuminarium ise ışık ve ses gösterileriyle kente sanatsal bir Noel havası katıyor. Zürih'teki pazarlar 19 Kasım-23 Aralık 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Riga üçüncü, Lizbon ilk kez listede.

Riga üçüncü, Lizbon ilk kez listede.

3. Riga, Letonya: UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Eski Şehir bölgesinde yer alan Doma Meydanı, 27 Kasım 2026-3 Ocak 2027 tarihleri arasında Noel pazarına ev sahipliği yapacak. Ahşap stantlarda Letonya el sanatları, örgü ürünler ve yerel yiyecekler satılacak. Sıcak içecekler, kavrulmuş badem ve tarçın kokularına korolar ile halk müziği toplulukları eşlik edecek. Riga'yı diğer destinasyonlardan ayıran şey ışık süslemeleri. Opera Meydanı, Bastejkalns ve Kronvalda Parkı'nda Letonya masallarından esinlenen ışık enstalasyonları kurulacak, ışık, müzik ve hikaye anlatımı kenti bir pazardan çok kış destinasyonuna çevirecek.

4. Wonderland Lisboa, Portekiz: Lizbon'daki Wonderland Lisboa sıralamaya ilk kez girdi. Avrupa'nın en güneşli Noel pazarı olarak tanıtılan etkinlik, kentin ılıman kışını Noel gelenekleriyle birleştiriyor. Parque Eduardo VII'de 27 Kasım 2026-3 Ocak 2027 tarihleri arasında 11'inci kez kapılarını açacak. Noel'in Kökleri temasıyla hazırlanan pazarda yerel zanaatkarların ürünleri, canlı performanslar, atlıkarınca ve dönme dolaptan Lizbon manzarası yer alıyor. Portekiz mutfağından mevsimlik lezzetlerin sunulduğu yemek alanı da öne çıkan bölümlerden biri. Wonderland Lisboa 2025'te 1,2 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı.

Debrecen beşinci, Govone ve Asti altıncı.

Debrecen beşinci, Govone ve Asti altıncı.

5. Debrecen, Macaristan: Macaristan'ın ikinci büyük kenti Debrecen beşinci oldu. Debrecen Advent, 20 Kasım-23 Aralık 2026 tarihleri arasında meydanları ve yaya caddelerini ışıklandırmalarla, el işi ürün stantlarıyla ve kültürel etkinliklerle donatacak. Sıcak şarap, kestane ve geleneksel Macar tatlısı kürtőskalács sunulurken 200'den fazla sanatçı 100'ü aşkın programda yer alacak. Avrupa'nın en güzel Advent buz pateni pistlerinden biri olarak tanıtılan alan ve Masal Kasabası ailelere yönelik. Açılış hafta sonunda 21 Kasım'da Buz Çiçeği Karnavalı yapılacak ve kentin Noel ışıkları geçit töreniyle yakılacak. Advent mum yakma törenleri 29 Kasım, 6, 13 ve 20 Aralık'ta düzenlenecek.

6. Govone ve Asti, İtalya: İtalya'nın Piyemonte bölgesindeki Govone ve Asti, Il Magico Paese di Natale (Büyülü Noel Köyü) etkinliğiyle altıncı sırada yer aldı. Festival, UNESCO listesindeki Langhe, Roero ve Monferrato üzüm bağları arasında 14 Kasım-20 Aralık 2026 tarihlerinde 19'uncu kez düzenleniyor. İtalya'nın en büyük Noel pazarlarından birine ev sahipliği yapan Asti'de Piazza Alfieri'ye 130'dan fazla ahşap stant kurulacak. Govone'de Kraliyet Şatosu, Noel Baba'nın Evi ve Elfler Okulu gibi tematik alanlar bulunuyor, 60 stantta yöresel gıda ürünleri ve el yapımı eşyalar sergileniyor. Festival her yıl yaklaşık 500 bin ziyaretçi çekiyor.

Valkenburg yedinci, Viyana sekizinci.

Valkenburg yedinci, Viyana sekizinci.

7. Valkenburg, Hollanda: Hollanda'nın Limburg bölgesindeki Valkenburg yedinci oldu. Ülkenin bir numaralı Noel pazarı olarak gösterilen kent, Avrupa'nın en güzel Noel geçit töreni ödülünü de aldı. Christmas Town Valkenburg 13 Kasım 2026-3 Ocak 2027 tarihleri arasında hem yer üstünde hem yer altında sürüyor. Kentin en özgün yanı, eski marn taşından oluşan mağaralarda kurulan pazarlar. Ziyaretçiler mağara galerilerindeki stantlarda el işi ürünleri ve süslemeleri inceleyebilecek. Tarihi sokaklar ışıklarla donatılırken konserler, gastronomi rotaları ve sanat etkinlikleri de düzenlenecek, geçit töreninde süslü araçlar, dansçılar ve müzisyenler yer alacak.

8. Viyana, Avusturya: Avusturya'nın başkenti Viyana, Avrupa'nın en zarif Noel pazarları arasında gösterilerek sekizinci sıraya yerleşti. Meydanlar ve saray avluları 13 Kasım-26 Aralık 2026 tarihleri arasında Noel etkinlikleri için hazırlanacak. Rathausplatz'daki Vienna Magic of Advent, neo-Gotik Belediye Binası'nın önünde el yapımı hediyeler, süs eşyaları ve mevsimlik yiyecekler sunuyor. Parktaki büyük buz pateni alanı, çocuklara yönelik atlıkarınca, hikaye anlatımı ve yaratıcı atölyeler programın parçası. Schönbrunn Sarayı'nın önündeki pazar barok mimariyle geleneksel Avusturya ürünlerini buluşturuyor ve Noel sonrasında yılbaşı pazarına dönüşerek ocak ayına uzanıyor.

Montbéliard dokuzuncu, Paris onuncu.

Montbéliard dokuzuncu, Paris onuncu.

9. Montbéliard, Fransa: Fransa'nın doğusundaki Montbéliard dokuzuncu sırada yer aldı ve dördüncü kez ilk 10'a girdi. Kent, Fransa'nın en iyi Noel pazarı unvanını da korudu. 21 Kasım-24 Aralık 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Lumières de Noël, özellikle ışıklandırmalarıyla tanınıyor. Tarihi sokaklardaki 140'tan fazla ahşap stantta el yapımı süsler, hediyelik eşyalar ve yöresel yiyecekler satılacak. Meydanlar, sokaklar ve tarihi cepheler binlerce ışıkla süslenecek, sıcak şarap ile zencefilli kurabiye bölgesel lezzetlere eşlik edecek.

10. Paris, Fransa: Paris sıralamaya ilk kez girerek onuncu oldu. Pazar, Louvre Müzesi ve Concorde Meydanı'na yakın Tuileries Bahçesi'nde 15 Kasım 2026-3 Ocak 2027 tarihleri arasında açık olacak. Ahşap stantlar ve ışık süslemelerinin yanında krep, waffle, kestane, raclette, eritilmiş peynir, geleneksel tatlılar ve sıcak şarap gibi mevsimlik yiyecekler bulunuyor. Pazarın en güçlü yanı, Paris'in önemli turistik noktalarına yürüme mesafesinde olması. Louvre, Concorde Meydanı, Şanzelize Caddesi ve Seine Nehri çevresi, pazarı kent gezisiyle birleştirmek isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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