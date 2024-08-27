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Böyle Aşk Hikayeleri Yalnızca Filmlerde Olur Dedirten Sinemanın Unutulmaz Romantik Filmleri

etiket Böyle Aşk Hikayeleri Yalnızca Filmlerde Olur Dedirten Sinemanın Unutulmaz Romantik Filmleri

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 18:01

Romantizmin doruklarında gezmek istiyorsan buraya! Sinema dünyasına damga vurmuş filmleri listeledik!

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Casablanca (1942)

Casablanca (1942)

II. Dünya Savaşı sırasında Casablanca’da geçen bu filmde, eski aşıklar Rick ve Ilsa’nın yolları yeniden kesişir. Rick, Ilsa ve kocası Victor’un Nazi Almanyası’ndan kaçmasına yardım etmeye çalışırken, eski duygular yeniden alevlenir.

IMDb: 8.5

Amélie (2001)

Amélie (2001)

Paris’te geçen bu filmde, Amélie adlı genç bir kadın, etrafındaki insanların hayatlarını iyileştirmek için küçük, iyi niyetli müdahalelerde bulunur. Kendi aşkını bulma yolculuğunda, çekingenliği ve hayal gücüyle dolu büyüleyici bir hikaye yaşar.

IMDb: 8.3

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Joel ve Clementine, ayrıldıktan sonra birbirlerinin hafızasından silinmek üzere bir teknoloji kullanmaya karar verirler. Ancak bu süreçte, birbirlerine olan aşklarının gücünü keşfederler ve hafızalarını geri kazanmaya çalışırlar.

IMDb: 8.3

Before Sunrise (1995)

Before Sunrise (1995)

Amerikalı bir genç olan Jesse ve Fransız öğrenci Celine, Viyana’ya giden bir trende tanışır. Birlikte bir gece geçirirler ve birbirlerine aşık olurlar. Ancak sabahın erken saatlerinde ayrılmak zorunda kalacaklarını bilerek, zamanlarının tadını çıkarmaya çalışırlar.

IMDb: 8.1

La La Land (2016)

La La Land (2016)

Los Angeles’ta geçen bu modern müzikalde, hevesli bir aktris olan Mia ve caz piyanisti Sebastian’ın yolları kesişir. Kariyer hedefleri ve kişisel hayalleri arasında denge kurmaya çalışan çiftin hikayesi, romantizmi ve müzik sevgisini gözler önüne serer.

IMDb: 8.0

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Titanic (1997)

Titanic (1997)

1912’de Titanic gemisinde geçen bu filmde, fakir bir genç olan Jack ve zengin bir genç kadın olan Rose’un aşk hikayesi anlatılır. Geminin batışıyla birlikte trajik bir hal alan bu aşk, sınıf farklarına ve felaketlere rağmen güçlü kalmayı başarır.

IMDb: 7.9

The Notebook (2004)

The Notebook (2004)

Allie ve Noah, farklı sosyal sınıflardan gelen genç bir çift olarak tanışır ve birbirlerine aşık olurlar. Ancak ailelerinin ve toplumun baskıları nedeniyle yolları ayrılır. Yıllar sonra yeniden bir araya gelirler ve unutulmaz bir aşk hikayesi yaşarlar. Film, yaşlı Noah’ın Alzheimer hastası olan Allie’ye günlükten onların aşk hikayesini okumasıyla başlar.

IMDb: 7.8

Pride and Prejudice (2005)

Pride and Prejudice (2005)

Jane Austen’ın klasik romanından uyarlanan bu filmde, Elizabeth Bennet ve zengin ve gururlu Mr. Darcy arasındaki aşk hikayesi anlatılır. Sosyal sınıf farkları, gurur ve önyargılar, onların aşkını zorlaştırsa da, sonunda birbirlerine olan hislerinin gücünü kabul ederler.

IMDb: 7.8

500 Days of Summer (2009)

500 Days of Summer (2009)

Tom Hansen, Summer Finn’e aşık olur ve birlikte geçirdikleri 500 gün boyunca ilişkilerinin iniş ve çıkışlarını yaşarlar. Film, Tom’un bakış açısından anlatılır ve aşkın karmaşıklığını, beklentiler ve gerçeklik arasındaki farkları gözler önüne serer.

IMDb: 7.7

A Walk to Remember (2002)

A Walk to Remember (2002)

Landon Carter, asi bir gençtir ve Jamie Sullivan adında sessiz, dindar bir kızla tanışır. Jamie’nin hayatına girmesiyle Landon, hayatının anlamını ve gerçek aşkın ne olduğunu keşfeder. Ancak Jamie’nin ciddi bir hastalığı vardır.

IMDb: 7.3

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Notting Hill (1999)

Notting Hill (1999)

Ünlü bir Hollywood yıldızı olan Anna Scott, Londra’daki bir kitapçıda çalışan William Thacker ile tanışır. Farklı dünyalardan gelen bu iki insan, aralarındaki engellere rağmen bir ilişki yaşamaya çalışırlar.

IMDb: 7.2

Romeo + Juliet (1996)

Romeo + Juliet (1996)

William Shakespeare’in klasik eserinin modern bir uyarlaması olan bu filmde, iki düşman aileden gelen genç aşıklar Romeo ve Juliet’in trajik aşk hikayesi anlatılır. Modern bir şehirde geçen bu uyarlamada, orijinal Shakespeare dili kullanılmıştır.

IMDb: 6.7

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