Böyle Aşk Hikayeleri Yalnızca Filmlerde Olur Dedirten Sinemanın Unutulmaz Romantik Filmleri
Böyle Aşk Hikayeleri Yalnızca Filmlerde Olur Dedirten Sinemanın Unutulmaz Romantik Filmleri
Romantizmin doruklarında gezmek istiyorsan buraya! Sinema dünyasına damga vurmuş filmleri listeledik!
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Casablanca (1942)
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Amélie (2001)
Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
Before Sunrise (1995)
La La Land (2016)
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Titanic (1997)
The Notebook (2004)
Pride and Prejudice (2005)
500 Days of Summer (2009)
A Walk to Remember (2002)
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