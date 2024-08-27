Böyle Aşk Hikayeleri Yalnızca Filmlerde Olur Dedirten Sinemanın Unutulmaz Romantik Filmleri

Allie ve Noah, farklı sosyal sınıflardan gelen genç bir çift olarak tanışır ve birbirlerine aşık olurlar. Ancak ailelerinin ve toplumun baskıları nedeniyle yolları ayrılır. Yıllar sonra yeniden bir araya gelirler ve unutulmaz bir aşk hikayesi yaşarlar. Film, yaşlı Noah’ın Alzheimer hastası olan Allie’ye günlükten onların aşk hikayesini okumasıyla başlar.

IMDb: 7.8