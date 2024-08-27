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As Bayrakları As! Zeki Demirkubuz'un Hayat'ı Oscar'a Aday Gösterildi!

As Bayrakları As! Zeki Demirkubuz'un Hayat'ı Oscar'a Aday Gösterildi!

Oscar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 19:24

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un filmi Hayat, Oscar Ödülleri'nde “En İyi Uluslararası Film' dalında aday gösterildi!

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97.'si düzenlenecek Oscar Ödülleri için adaylar belli olmaya başladı.

97.'si düzenlenecek Oscar Ödülleri için adaylar belli olmaya başladı.

Daha önce pek çok kez aday gösterildiğimiz Oscar Ödülleri'nde bir Türk filmi daha 'En İyi Uluslararası Film' dalıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü bu yıl da müjdeyi verdi.

Daha önce pek çok kez aday gösterildiğimiz Oscar Ödülleri'nde bir Türk filmi daha 'En İyi Uluslararası Film' dalıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü bu yıl da müjdeyi verdi.

Sinema Genel Müdürlüğü, ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un Hayat filminin Oscar'a aday gösterildiğini açıkladı.

Sinema Genel Müdürlüğü, ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un Hayat filminin Oscar'a aday gösterildiğini açıkladı.
twitter.com

Gururlandık doğrusu! Umuyoruz ki ödülü kazanmayı da başarırız!

Gururlandık doğrusu! Umuyoruz ki ödülü kazanmayı da başarırız!

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