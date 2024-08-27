As Bayrakları As! Zeki Demirkubuz'un Hayat'ı Oscar'a Aday Gösterildi!
As Bayrakları As! Zeki Demirkubuz'un Hayat'ı Oscar'a Aday Gösterildi!
Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un filmi Hayat, Oscar Ödülleri'nde “En İyi Uluslararası Film' dalında aday gösterildi!
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97.'si düzenlenecek Oscar Ödülleri için adaylar belli olmaya başladı.
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Daha önce pek çok kez aday gösterildiğimiz Oscar Ödülleri'nde bir Türk filmi daha 'En İyi Uluslararası Film' dalıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü bu yıl da müjdeyi verdi.
Sinema Genel Müdürlüğü, ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un Hayat filminin Oscar'a aday gösterildiğini açıkladı.
Gururlandık doğrusu! Umuyoruz ki ödülü kazanmayı da başarırız!
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