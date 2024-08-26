Bir Neslin Travmasıydı: Barda 2'nin Fragmanı Yayınlandı!

2007 yılında vizyona giren Barda şu an bile travma yaratan havasıyla izlemeye çekinilen filmler arasında yer alırken, ilk filmden 17 yıl sonra Barda 2 olarak devam filmiyle dönüyor. Barda 2'nin yayınlanan ilk fragmanı ise daha şimdiden sosyal medyayı etkisi altına aldı.