Bir Neslin Travmasıydı: Barda 2'nin Fragmanı Yayınlandı!
Bir Neslin Travmasıydı: Barda 2'nin Fragmanı Yayınlandı!
2007 yılında vizyona giren Barda şu an bile travma yaratan havasıyla izlemeye çekinilen filmler arasında yer alırken, ilk filmden 17 yıl sonra Barda 2 olarak devam filmiyle dönüyor. Barda 2'nin yayınlanan ilk fragmanı ise daha şimdiden sosyal medyayı etkisi altına aldı.
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2007 yılında vizyona giren Barda filmi yalnız o dönem değil şu an bile travma sebebi olarak görülüyor.
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1997 yılında Ankara'da yaşanan gerçek bir olayı beyaz perdeye taşıyan Barda filmini izlemek hala yürek isterken, Barda'nın devam filmiyle 17 yıl sonra geri döneceği açıklanmıştı.
Çok eleştirilen ilk filmin ardından İdris Nebi Taşkın'ın başrolünde yer aldığı Barda 2, 29 Kasım'da vizyona girmeye hazırlanırken merakla beklenen filmden ilk fragman geldi.
İşte Barda 2'nin merakla beklenen fragmanı:
Gelen tepkiler de burada:
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