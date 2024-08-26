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Mehmet Şef'in Aylar Önce MasterChef Kerem Hakkında Dedikleri Gündem Oldu!

Mehmet Şef'in Aylar Önce MasterChef Kerem Hakkında Dedikleri Gündem Oldu!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 18:28

MasterChef'in iddialı yarışmacılarından Kerem Bilginer özellikle Michelin yıldızlı bir restoranın şefi olmasıyla öne çıkarken, Mehmet Şef'in aylar önce Kerem hakkında Fatih Altaylı'ya konuştuğu ortaya çıktı.

KAYNAK: Fatih Altaylı/ YouTube

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MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu ekranlara fırtına gibi dönerken, bu sezonun yarışmacıları da kısa sürede epey popülerliğe ulaştı.

MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu ekranlara fırtına gibi dönerken, bu sezonun yarışmacıları da kısa sürede epey popülerliğe ulaştı.

İzleyiciler favori yarışmacılarını hızlı belirlerken, yarışmacıların epey donanımlı olması da gözlerden kaçmadı.

İzleyiciler favori yarışmacılarını hızlı belirlerken, yarışmacıların epey donanımlı olması da gözlerden kaçmadı.

Özellikle Michelin yıldızlı bir restoranda Sous Chef olarak çalışan Kerem Bilginer göze çarparken, Mehmet Şef'in Kerem hakkında aylar önce söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Özellikle Michelin yıldızlı bir restoranda Sous Chef olarak çalışan Kerem Bilginer göze çarparken, Mehmet Şef'in Kerem hakkında aylar önce söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Mehmet Şef'in bu sezon yarışmaya katılan yarışmacıları sayarken Kerem için "Michelin yıldızlı bir restorandan gelen bir çocuk var. Bence tam Sous chefliğe gelememiş" dediği ortaya çıktı.

Mehmet Şef'in bu sezon yarışmaya katılan yarışmacıları sayarken Kerem için "Michelin yıldızlı bir restorandan gelen bir çocuk var. Bence tam Sous chefliğe gelememiş" dediği ortaya çıktı.

Mehmet Şef'in Kerem için "Bence Sous chefliğe gelememiş" demesi kısa sürede tepkilere neden oldu. İşte o anlar:

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