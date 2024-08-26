Survivor Şampiyonu Ogeday Girişken'den Yemek, Oda ve Tuvalet İtirafı!
Survivor Şampiyonu Ogeday Girişken'den Yemek, Oda ve Tuvalet İtirafı!
Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/fALUr_...
Survivor All Star'ın şampiyonu Ogeday Girişken, Onedio'ya konuk oldu. Ogeday, izleyicilerin adada yaşam hakkında ortaya attığı bazı yanılgılara ve efsanelere açıklık getirdi.
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2024 Survivor All Star şampiyonu olan Ogeday Girişken, Onedio'ya konuk oldu.
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Ogeday, izleyicilerin adada yaşam hakkında ortaya attığı bazı yanılgılara ve efsanelere açıklık getirdi.
Her bir ifadesi, adada yaşamın gerçek yüzünü ortaya koyan bir itiraf niteliğindeydi.
Ogeday'a, ünlüler takımına özel bir ayrıcalık tanınıp tanınmadığı soruldu. Ogeday'ın yanıtı oldukça ilginçti: "Hangi takımdaysanız, diğer takıma bir ayrıcalık tanındığı hissi oluşuyor."
Adada bir tuvaletin bulunduğu yönündeki söylentilere de yanıt veren Ogeday, tuvalet ihtiyaçlarını adada doğal yollarla giderdiklerini ifade etti: "Hayır, tuvaletimizi adaya yapıyorduk."
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Ogeday ayrıca, adada hiçbir yarışmacıya özel yemek ya da oda imkanı sunulmadığını da belirtti.
İşte o video👇🏻
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