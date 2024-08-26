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Hadise'nin Başrolünde Oynadığı Esas Oğlan Dizisinden İlk Kareler Geldi!

Hadise'nin Başrolünde Oynadığı Esas Oğlan Dizisinden İlk Kareler Geldi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 16:07

Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın oynadığı Esas Oğlan dizisinin çekimleri tamamlandı. Diziden ilk kareler paylaşıldı.

Kaynak: https://x.com/GainMedya/status/182799...
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Esas Oğlan dizisinin çekimleri tamamlandı. Sevilen şarkıcı Hadise bu kez sahnede değil, sette ışıldadı.

Esas Oğlan dizisinin çekimleri tamamlandı. Sevilen şarkıcı Hadise bu kez sahnede değil, sette ışıldadı.

Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ı buluşturan dizi yakın zamanda yayınlanacak.

Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ı buluşturan dizi yakın zamanda yayınlanacak.

Çekimlerden paylaşılan fotoğraflar ise gözlerimizden kalpler çıkardı.

Çekimlerden paylaşılan fotoğraflar ise gözlerimizden kalpler çıkardı.

İşte yeni dizisinden Hadise'nin ilk fotoğrafları...

İşte yeni dizisinden Hadise'nin ilk fotoğrafları...
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Ozan karakteriyle Şükrü Özyıldız...

Ozan karakteriyle Şükrü Özyıldız...

Dizide Hadise'nin en yakın arkadaşını oynayan Seda Bakan...

Dizide Hadise'nin en yakın arkadaşını oynayan Seda Bakan...

Ve Hadise'nin partneri Serhat Teoman... Siz onları nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Ve Hadise'nin partneri Serhat Teoman... Siz onları nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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