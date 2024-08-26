Hadise'nin Başrolünde Oynadığı Esas Oğlan Dizisinden İlk Kareler Geldi!
Hadise'nin Başrolünde Oynadığı Esas Oğlan Dizisinden İlk Kareler Geldi!
Kaynak: https://x.com/GainMedya/status/182799...
Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın oynadığı Esas Oğlan dizisinin çekimleri tamamlandı. Diziden ilk kareler paylaşıldı.
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Esas Oğlan dizisinin çekimleri tamamlandı. Sevilen şarkıcı Hadise bu kez sahnede değil, sette ışıldadı.
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Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ı buluşturan dizi yakın zamanda yayınlanacak.
Çekimlerden paylaşılan fotoğraflar ise gözlerimizden kalpler çıkardı.
İşte yeni dizisinden Hadise'nin ilk fotoğrafları...
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Ozan karakteriyle Şükrü Özyıldız...
Dizide Hadise'nin en yakın arkadaşını oynayan Seda Bakan...
Ve Hadise'nin partneri Serhat Teoman... Siz onları nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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