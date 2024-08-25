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Uraz Kaygılaroğlu Yeni Sezonda Sevilen Diziye Dahil Oldu!

Uraz Kaygılaroğlu Yeni Sezonda Sevilen Diziye Dahil Oldu!

Taş Kağıt Makas Dizisi
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
25.08.2024 - 22:42

Geçtiğimiz sezon Sakla Beni dizisinde izlediğimiz Uraz Kaygılaroğlu, yeni sezonda sevilen diziye dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kaygılaroğlu diziye konuk oyuncu olarak dahil olacak.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
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Geçtiğimiz sezonda Sakla Beni'de izlediğimiz Uraz Kaygılaroğlu, yeni sezonda ekranlara dönüyor. Hem de eski rol arkadaşıyla!

Geçtiğimiz sezonda Sakla Beni'de izlediğimiz Uraz Kaygılaroğlu, yeni sezonda ekranlara dönüyor. Hem de eski rol arkadaşıyla!

Üç Kuruş dizisinde başrolleri paylaşan Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu, yeni sezonda 'Taş Kağıt Makas' dizisinde yeniden bir araya geliyor.

Üç Kuruş dizisinde başrolleri paylaşan Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu, yeni sezonda 'Taş Kağıt Makas' dizisinde yeniden bir araya geliyor.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Selim Galip ve Atsız Karaduman gibi isimlerin yer aldığı diziye geçtiğimiz günlerde Hande Doğandemir, Avukat Güneş olarak dahil olmuştu.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Selim Galip ve Atsız Karaduman gibi isimlerin yer aldığı diziye geçtiğimiz günlerde Hande Doğandemir, Avukat Güneş olarak dahil olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kaygılaroğlu yeni sezonda diziye 4 bölüm konuk olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kaygılaroğlu yeni sezonda diziye 4 bölüm konuk olacak.

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