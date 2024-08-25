Mert Yazıcıoğlu'nun Ardından Can Kızıltuğ da Sakal Bıraktı! Kızıl Goncalar Ekibi İmaj Değiştirdi!
Mert Yazıcıoğlu'nun Ardından Can Kızıltuğ da Sakal Bıraktı! Kızıl Goncalar Ekibi İmaj Değiştirdi!
Kızıl Goncalar yeni sezonunda zaman atlaması olacağını Mert Yazıcıoğlu'nun sakal bırakmasının ardından tahmin etmiştik. Öyle de oldu! Dizinin sevilen isimlerinden Can Kızıltuğ da sakallı fotoğraf paylaştı.
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Yaz sonu Kızıl Goncalar başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu sakal bırakınca "Acaba yeni sezonda zaman atlaması mı olacak?" diye düşünmüştük. Öyle de oldu!
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Birsen Altuntaş, dizinin yeni bölümlerinde gelecek yıllardan sahneler göreceğimizi söylemişti.
Belli ki yalnız Cüneyd'i değil, diğer karakterleri de öyle izleyeceğiz. Dizide Can karakterine hayat veren Can Kızıltuğ da imaj değiştirdi.
Oyuncu Instagram paylaşımında "Sakallara alışamadım" diye yazdı.
Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si de sakal bırakanlardan...
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Dizide Naim'i canlandıran Mert Turak'ın ise son hali böyle. Ekip yeni sezona hazır. Siz hazır mısınız? Yorumlarda buluşalım...
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