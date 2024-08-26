Yalı Çapkını'nda Ramazan Demir ile Sahne Çekmek İstemeyen Afra Saraçoğlu'na O İddia Soruldu!

Yalı Çapkını'nın sevilen ikilisi Seyran ve Ferit bildiğiniz üzere dışarıda da aşk yaşıyor. Ancak Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ilişkisi ayrılıkla sonuçlanınca gerginlik diziye de yansıdı. Saraçoğlu'na, Demir ile sahnelerinin azaltılmasını istediği iddiaları soruldu.