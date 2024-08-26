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Yalı Çapkını'nda Ramazan Demir ile Sahne Çekmek İstemeyen Afra Saraçoğlu'na O İddia Soruldu!

Yalı Çapkını'nda Ramazan Demir ile Sahne Çekmek İstemeyen Afra Saraçoğlu'na O İddia Soruldu!

yalı çapkını
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 12:55

Yalı Çapkını'nın sevilen ikilisi Seyran ve Ferit bildiğiniz üzere dışarıda da aşk yaşıyor. Ancak Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ilişkisi ayrılıkla sonuçlanınca gerginlik diziye de yansıdı. Saraçoğlu'na, Demir ile sahnelerinin azaltılmasını istediği iddiaları soruldu.

Kaynak: https://x.com/muge_dag70/status/18279...
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Yalı Çapkını dizisinin büyük aşkı gerçek oldu. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu dışarda da dolu dizgin bir aşka yelken açmıştı.

Yalı Çapkını dizisinin büyük aşkı gerçek oldu. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu dışarda da dolu dizgin bir aşka yelken açmıştı.

Dizinin esas çifti Seyran ve Ferit'in aşkı bu yüzden de çok sevildi. Ancak bu yaz ikilinin aşkı sekteye uğrayınca dizi de bundan payını aldı.

Dizinin esas çifti Seyran ve Ferit'in aşkı bu yüzden de çok sevildi. Ancak bu yaz ikilinin aşkı sekteye uğrayınca dizi de bundan payını aldı.

Bir süredir araları limoni olan Demir ve Saraçoğlu'nun ilişkisi dizi çekimlerini de etkileyecek gibi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Saraçoğlu Yalı Çapkını'nda Demir ile sahnelerinin azaltılmasını istedi.

Bir süredir araları limoni olan Demir ve Saraçoğlu'nun ilişkisi dizi çekimlerini de etkileyecek gibi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Saraçoğlu Yalı Çapkını'nda Demir ile sahnelerinin azaltılmasını istedi.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Saraçoğlu’nu yakalayan muhabirler bu iddiayı ona sordu. Saraçoğlu ilgili sorular karşısında sessizliğini bozmadı.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Saraçoğlu’nu yakalayan muhabirler bu iddiayı ona sordu. Saraçoğlu ilgili sorular karşısında sessizliğini bozmadı.

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Belli ki ortalık epey gergin. Dizi de bundan payını alacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Belli ki ortalık epey gergin. Dizi de bundan payını alacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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