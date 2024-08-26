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Korku Seansına Davetlisiniz: Yarattığı Gerilimle Tüylerinizi Ürpertecek En İyi 10 Korku Filmi

etiket Korku Seansına Davetlisiniz: Yarattığı Gerilimle Tüylerinizi Ürpertecek En İyi 10 Korku Filmi

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 18:01

Korku filmlerini seviyorsanız bu liste size! İzlemekten çok keyif alacağınız korku filmlerini aşağı kaydırdıkça görebilirsiniz...

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1. Get Out (2017)

IMDb: 7.8

Get Out, kız arkadaşı Rose'un ailesiyle tanışmaya giden Chris'in karşılaştığı tüyler ürpertici olayları anlatıyor. Chris, başlangıçta ailenin aşırı uyumlu davranışlarını kızlarının farklı bir ırktan biriyle ilişkisini kabullenme çabası olarak yorumlar.

2. Midsommar (2019)

IMDb: 7.1

Midsommar, genç bir kadın ve erkek arkadaşının İsveç'te yerel bir pagan kültürünün avına dönüşen yolculuğunu konu ediyor.

3. Late Night with the Devil (2023)

IMDb: 7.0

Johnny Carson'ın rakibi Jack Delroy, tüm ülkede uykusuzluk çekenlerin tercih ettiği 'Gece Baykuşları' adlı talk show'unun sunucusudur. Programının reytingleri, Jack'in eşinin trajik ölümüyle birlikte düşüşe geçer. Talihini geri kazanmaya çalışan Jack, 31 Ekim 1977'de eşi benzeri olmayan bir Cadılar Bayramı etkinliği planlar. Ancak Amerika'nın oturma odalarına kötülüğü yayma tehlikesinin farkında değildir.

4. Nope (2022)

IMDb: 6.8

Kaliforniya'nın iç kesimlerinde bir kasabada geçen hikaye, ıssız bir kanyona yakın olan kasabada gizemli olaylara odaklanıyor. Uzaylı temasının işlendiği filmde kasaba halkı, korkunç ve gizemli bir keşif için bir araya gelir.

5. Smile (2022)

IMDb: 6.5

Gülümse, sorunlu geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan bir kadının hayatını merkeze alır, yaşadığı garip olayları anlatır. Bir hastanın karıştığı tuhaf ve travmatik bir olayı gören Dr. Rose Cotter, açıklanamayan korkutucu olaylarla baş etmeye çalışır.

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6. The First Omen (2024)

6. The First Omen (2024)

IMDb: 6.5

Genç bir Amerikalı, rahibe olarak görev yapmak üzere Roma'ya gönderilir. Ancak oraya vardığında, inancını sarsan bir kötülükle karşılaşır. Bu olayın ardından genç kadın, vücut bulmuş kötülüğün doğuşunu uman korkunç bir komployu ortaya çıkarır.

7. I Saw the TV Glow (2024)

IMDb: 6.0

İki genç, bir televizyon dizisine duydukları tutkuyla birbirlerine bağlanırlar. Dizi beklenmedik bir şekilde yayından kaldırılınca, gerçeklikleri sorgulanmaya başlar.

8. Immaculate (2024)

IMDb: 5.8

Tamamıyla dinine adanmış olan Cecilia, ünlü bir manastırdan teklif alır ve heyecanla oraya gider. Ancak İtalyan kasabasında kaldığı evin karanlık bir yanı vardır. Cecilia bu sırrı her ne kadar korkunç olsa da öğrenmek zorundadır.

9. Tarot (2024)

IMDb: 4.8

Başka birinin destesini kullanma hatasına düşen bir grup arkadaş, tarotun lanetine kapılmış olur. Bu lanet, korkunç bir kötülüğü serbest bırakarak onlara musallat eder. Arkadaş grubunun hayatlarını kurtarmaları tamamen kendi ellerindedir.

10. Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 (2024)

10. Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 (2024)

IMDb: 4.6

Yüz Dönüm Ormanı'ndaki vahşi cinayetlerden kaçan Christopher, bu cinayetlerin sorumlusu olarak gösterilmektedir. Bu korkunç olaydan sonra terapiye başlayan Christopher, kendi geçmişiyle ilgili sırları da bu terapiyle öğrenmiş olur.

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