Korku Seansına Davetlisiniz: Yarattığı Gerilimle Tüylerinizi Ürpertecek En İyi 10 Korku Filmi

IMDb: 5.8

Tamamıyla dinine adanmış olan Cecilia, ünlü bir manastırdan teklif alır ve heyecanla oraya gider. Ancak İtalyan kasabasında kaldığı evin karanlık bir yanı vardır. Cecilia bu sırrı her ne kadar korkunç olsa da öğrenmek zorundadır.