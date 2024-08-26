Korku Seansına Davetlisiniz: Yarattığı Gerilimle Tüylerinizi Ürpertecek En İyi 10 Korku Filmi
Korku Seansına Davetlisiniz: Yarattığı Gerilimle Tüylerinizi Ürpertecek En İyi 10 Korku Filmi
Korku filmlerini seviyorsanız bu liste size! İzlemekten çok keyif alacağınız korku filmlerini aşağı kaydırdıkça görebilirsiniz...
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1. Get Out (2017)
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2. Midsommar (2019)
3. Late Night with the Devil (2023)
4. Nope (2022)
5. Smile (2022)
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